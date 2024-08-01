Всемирная программа по борьбе с комарами разработала инновационный метод контроля лихорадки денге с помощью дронов, выпускающих инфицированных комаров. Проведенные испытания на Фиджи показали эффективность нового подхода, который может значительно снизить распространение заболевания.

С каждым годом лихорадка денге становится все более серьезной угрозой для здоровья населения в тропических и субтропических регионах. Эта болезненная инфекция затрагивает около 390 миллионов человек ежегодно, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. В ответ на растущую проблему ученые из Всемирной программы по борьбе с комарами (WMP) разработали инновационный метод, который использует беспилотные летательные аппараты для борьбы с распространением этого заболевания. Новый подход включает в себя выпуск комаров Aedes aegypti, инфицированных бактериями Wolbachia, которые блокируют вирус, вызывающий лихорадку денге.

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Недавние исследования показали, что внедрение комаров, зараженных бактериями Wolbachia, может стать эффективным методом борьбы с лихорадкой денге. Эти бактерии передаются по материнской линии и способны блокировать вирус, что делает их мощным инструментом в борьбе с инфекцией. Однако, несмотря на успехи, связанные с наземным выпуском комаров, масштабирование этой операции на большие территории представляет собой серьезную задачу.

Чтобы решить эту проблему, команда под руководством Я-Хсун Лина разработала автоматизированную систему, интегрированную в дрон. Эта система способна выпускать до 150 комаров за один раз, контролируя при этом температуру и влажность в отсеке, где они находятся. Два полевых испытания на Фиджи продемонстрировали, что дрон может эффективно распространять инфицированных комаров, достигая такой же однородности, как и традиционные методы.

В ходе испытаний дрон смог успешно установить заражение Wolbachia среди местных популяций комаров на площади 2 квадратных километра. Это достижение подтверждает, что использование дронов может обеспечить безопасный и эффективный способ доставки комаров в сложные и труднодоступные районы, где традиционные методы могут быть затруднены.

Использование дронов для распространения зараженных комаров может показаться необычным, однако этот подход является результатом многолетних исследований, направленных на борьбу с лихорадкой денге. Ранее WMP продемонстрировала, что внедрение инфицированных комаров в Индонезии привело к снижению случаев заболевания на 77%. Это говорит о том, что новая методика может оказать значительное влияние на здоровье населения в регионах, подверженных вспышкам.

Система доставки комаров, разработанная Лином и его коллегами, может переносить до 160,000 взрослых особей. Комары находятся в отсеке с контролируемыми условиями, что позволяет сохранить их здоровье во время полета. По достижении целевой зоны дрон выпускает насекомых группами, что обеспечивает равномерное распределение по территории.

Второе испытание на Фиджи подтвердило, что выпущенные комары успешно распространили бактерии среди местной популяции. Это открывает новые горизонты для борьбы с лихорадкой денге, так как метод с использованием дронов может быть адаптирован для различных географических условий и масштабов.

С учетом того, что количество случаев заболевания лихорадкой денге за последние 50 лет увеличилось в 30 раз, применение инновационных методов, таких как использование дронов, становится особенно актуальным. Этот подход не только упрощает процесс распространения инфицированных комаров, но и значительно снижает риски для здоровья операторов, которые раньше были вынуждены работать в опасных условиях.