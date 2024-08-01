Telegram выпустил масштабное обновление, которое включает встроенный браузер с поддержкой вкладок и мини-магазин приложений. Пользователи теперь могут дарить звёзды и добавлять страницы в закладки, а также наслаждаться новыми функциями, которые значительно улучшат взаимодействие с мессенджером.

Популярный мессенджер Telegram продолжает удивлять своих пользователей новыми функциональными возможностями. Недавно команда разработчиков представила масштабное обновление, которое включает в себя множество инновационных функций, таких как встроенный браузер с поддержкой вкладок и мини-магазин приложений. Эти изменения делают Telegram более универсальным инструментом, способным удовлетворить потребности почти миллиарда пользователей по всему миру.

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Одним из ключевых нововведений стало появление встроенного браузера, который теперь поддерживает несколько вкладок. Это позволяет пользователям легко переключаться между чатом и открытыми веб-страницами, не теряя при этом контекст общения. Браузер также поддерживает просмотр децентрализованных сайтов в сети TON, что открывает доступ к возможностям Web3 для активных пользователей Telegram. Теперь, когда приходит новое сообщение, можно не переживать о том, что открытые страницы будут потеряны — они остаются доступными для дальнейшего просмотра.

Кроме того, пользователи могут добавлять страницы в закладки, что значительно упрощает доступ к интересному контенту в будущем. Эта функция особенно полезна для тех, кто часто исследует различные ресурсы и хочет вернуться к ним позже.

В рамках обновления был также представлен мини-магазин приложений, который позволяет пользователям быстрее находить и взаимодействовать с мини-приложениями. В новом разделе «Поиск» появилась вкладка «Приложения», где собраны как часто используемые, так и популярные мини-приложения. Разработчики теперь могут загружать демонстрационные видео и скриншоты, чтобы пользователи могли заранее ознакомиться с функционалом приложений.

Еще одной интересной функцией стало создание уникального контента для публикации в историях. Мини-приложения могут генерировать таблицы рекордов или видеозаписи с помощью искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для вирального распространения контента. Это позволит разработчикам привлекать больше пользователей и увеличивать свою аудиторию.

Также в обновлении появилась возможность дарить «звёзды», которые можно использовать для покупки цифровых товаров в мини-приложениях или получения доступа к платному контенту в каналах. Теперь пользователи могут отправлять звёзды в подарок своим друзьям. Подаренные звёзды будут отображаться в чате в виде анимированной праздничной коробки.

Для удобства пользователей добавлена функция вспышки для записи видеосообщений в условиях низкой освещенности. Это позволяет делать качественные записи даже в темноте, что особенно актуально для пользователей, часто общающихся в вечернее время.

Кроме того, в истории теперь можно добавлять виджет погоды, который будет показывать актуальные данные о температуре в зависимости от местоположения пользователя. Виджет отображает температуру по шкале Цельсия или Фаренгейта, в зависимости от настроек устройства, а в безоблачные ночи — фазу луны. Эта функция позволяет пользователям делиться актуальной информацией о погоде с друзьями, добавляя контекст к своим историям.