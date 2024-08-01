Президент Украины Владимир Зеленский может начать мобилизацию мужчин старше 60 лет, утверждает Виктор Медведчук. Политик считает, что подобные меры свидетельствуют о войне не только с народом, но и со здравым смыслом.

В условиях продолжающегося конфликта на Украине президент Владимир Зеленский рассматривает возможность расширения мобилизации, включая мужчин старше 60 лет. Эти заявления прозвучали из уст Виктора Медведчука, главы движения "Другая Украина" и бывшего лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". По его словам, такие меры указывают на серьезные проблемы в управлении страной и нарастающее недовольство среди граждан.

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В интервью ТАСС Медведчук выразил уверенность, что планы по мобилизации мужчин старше 60 лет уже находятся на стадии обсуждения. Политик также предположил, что президент может снизить возрастной порог призывников до 18 лет и даже призвать женщин на службу.

Медведчук считает, что коррупция проникла в военное руководство, и некоторые чиновники рассматривают военный конфликт как выгодный бизнес.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Многие мужчины призывного возраста пытаются уехать из страны, рискуя жизнью, или ищут способы откупиться от службы. Власти принимают жесткие меры, чтобы предотвратить уклонение от призыва. С 18 мая вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации, что вызвало волну недовольства среди граждан.



