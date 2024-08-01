Министерство обороны России подало иски к Военно-строительной компании на сумму свыше 9 миллиардов рублей в 2024 году. Это многократное увеличение по сравнению с предыдущим годом вызывает серьезные опасения в сфере госконтрактов.

Министерство обороны России в 2024 году подало иски к Военно-строительной компании (ВСК) на сумму, превышающую 9 миллиардов рублей. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами ставит под сомнение выполнение госконтрактов и вызывает вопросы о состоянии дел в компании.

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Согласно данным Арбитражного суда Москвы, в июле 2024 года Минобороны подало 27 исков к ВСК на общую сумму 554,4 миллиона рублей. Ведомство требует выплату неустоек по госконтрактам, а также возмещение завышенных работ и задолженности. Ранее в этом году уже были поданы иски на сумму 8,48 миллиарда рублей.

Общая сумма исков за 7 месяцев 2024 года составила 9,03 миллиарда рублей, что в 20 раз превышает уровень исков за весь 2023 год, когда он составил 441,3 миллиона рублей. Увеличение числа исков стало особенно заметным в мае и июне, когда было подано 17 и 23 иска соответственно, на общую сумму более 7 миллиардов рублей.

Военно-строительная компания, как указано на ее сайте, включает предприятия и организации, выполняющие задачи в интересах Вооруженных сил России. Управление ВСК осуществляется под руководством департамента строительства Минобороны и других государственных структур.

Недавние события, такие как арест экс-главы ВСК Андрея Белкова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, также способствовали росту числа исков. Он был задержан в связи с выполнением гособоронзаказа на поставку и установку томографа в 9-м лечебно-диагностическом центре Минобороны в Москве, что привлекло внимание к возможным нарушениям в работе компании.