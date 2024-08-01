Первая в мире полностью автоматизированная стоматологическая процедура была успешно проведена роботом, управляемым искусственным интеллектом. Эта инновация обещает значительно ускорить процесс лечения и улучшить опыт пациентов.

Современные технологии стремительно меняют облик медицины, и стоматология не является исключением. Недавнее событие, произошедшее в Бостоне, стало настоящей вехой в этой области: автономный робот-стоматолог впервые выполнил целую процедуру на пациенте.

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Робот-стоматолог от компании Perceptive стал первым в своем роде, который смог выполнить стоматологическую процедуру на человеке. Эта система использует 3D-объемный сканер, который создает детальную трехмерную модель ротовой полости, включая зубы и десны. Уникальность технологии заключается в том, что она применяет оптическую когерентную томографию (ОКТ), что позволяет избежать использования рентгеновского излучения. Вместо этого, система строит модели, используя световые лучи, что делает процесс более безопасным и менее инвазивным для пациента.

Процедура, выполненная роботом, заключалась в подготовке зуба к установке коронки. Обычно такая операция занимает около двух часов и требует двух визитов к стоматологу, а робот-стоматолог справился с этой задачей всего за 15 минут, что значительно сокращает время лечения. Эта скорость является одним из главных преимуществ новой технологии, позволяя пациентам быстрее возвращаться к своим делам. Кроме того, уменьшение времени, проведенного в кресле стоматолога, может снизить уровень стресса и дискомфорта для пациентов. Вот покадровое видео сверления, очень похожее на работу станка с ЧПУ:

Интересно, что система демонстрирует высокую точность работы, автоматически обнаруживая полости с точностью около 90%. Это делает ее не только эффективной, но и безопасной даже в сложных условиях, когда пациент может двигаться.

Генеральный директор Perceptive, доктор Крис Чириелло, заявил, что этот медицинский прорыв не только повышает точность стоматологических процедур, но и улучшает отношение пациентов к процедуре лечения. Он подчеркнул, что использование робота в стоматологии может значительно демократизировать доступ к качественному лечению.

Доктор Карим Заклама, стоматолог общей практики и член клинического консультативного совета Perceptive, добавил, что такая система изменит подход к стоматологии. По его словам, расширенные возможности визуализации и улучшенная диагностика позволяют выявлять проблемы на более ранних стадиях, что, в свою очередь, повышает качество ухода за пациентами.

Несмотря на очевидные преимущества, многим людям может быть некомфортно доверять свои зубы роботу. Однако стоит отметить, что высокоточная хирургия, контролируемая человеком, уже активно развивается, и это может стать нормой в ближайшие годы. Идея о том, что робот в принципе может выполнять такие процедуры, постепенно может стать более привычной для общества.

Хотя стоимость системы еще не определена, предполагается, что экономия времени может привести к снижению счетов за стоматологические услуги в будущем. Это может сделать качественное стоматологическое лечение более доступным для широкой аудитории.

Стоит отметить, что робот пока не получил одобрения от FDA, и сроки его внедрения остаются неопределенными. Возможно, пройдет еще несколько лет, прежде чем пациенты смогут воспользоваться этой инновационной технологией в своих стоматологических клиниках. Однако уже сейчас ясно, что автоматизация в стоматологии открывает новые горизонты и может кардинально изменить подход к лечению зубов.