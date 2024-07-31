Консервативный фонд Heritage Foundation представил новый отчет, в котором подчеркивается необходимость увеличения ядерного арсенала США.

В условиях растущей глобальной напряженности и геополитических вызовов, Соединенные Штаты решили пересмотреть свою ядерную политику. Консервативный фонд Heritage Foundation в своем новом докладе предлагает ряд рекомендаций, направленных на увеличение ядерного арсенала страны. Эти меры, по мнению американцев, должны помочь в сдерживании потенциальных угроз со стороны таких держав, как Китай и Россия, которые активно развивают свои собственные ядерные силы.

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В отчете Heritage Foundation подчеркивается необходимость диверсификации ядерного арсенала США, включая увеличение количества подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia и внедрение мобильных межконтинентальных баллистических ракет Sentinel ICBM. Предложенные изменения могут привести к увеличению расходов на ядерное оружие, которые уже составляют около 6% оборонного бюджета, на дополнительные 1-2%.

Роберт Питерс, автор отчета, отметил, что для реализации этих изменений может потребоваться перераспределение бюджетных средств Министерства обороны, что обеспечит необходимые инвестиции.

Отчет также акцентирует внимание на связи между фондом Heritage и потенциальной следующей администрацией Трампа, подчеркивая, что документ может служить основой для будущего обзора ядерной политики. Аналитический центр призывает новую администрацию ускорить процесс разработки ядерной политики, предлагая представить проект в течение 12 недель после инаугурации президента в 2025 году.

Важным аспектом предложений является увеличение числа подводных лодок класса Columbia с 12 до 16. Кроме того, планируется модификация существующих подводных лодок для размещения дополнительных ракет.

Еще одной ключевой рекомендацией является размещение мобильных межконтинентальных баллистических ракет Sentinel ICBM в глухой местности, что должно повысить защиту от потенциальных угроз. Эти мобильные системы будут действовать на заранее утвержденных маршрутах в менее населенных районах, что обеспечит большую скрытность и защиту.

Помимо этого, в отчете предлагается развертывание более широкого спектра тактического ядерного оружия, включая гиперзвуковые ракеты и наземные ядерные системы средней дальности. Эти меры направлены на укрепление позиций США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, где растет влияние противников.

Сенатор Деб Фишер, выступая на мероприятии, посвященном отчету, подчеркнула, что стареющее ядерное предприятие представляет собой экзистенциальную проблему для страны. Она отметила, что США должны продолжать модернизацию своих ядерных сил и действовать быстрее, чтобы обеспечить безопасность в условиях многополярного мира, где количество потенциальных противников только возрастает.