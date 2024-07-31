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Stormgate от ветеранов Blizzard появилась раннем доступе с поддержкой NVIDIA DLSS 3 и Reflex
Stormgate — это свежая стратегия в реальном времени, разработанная командой ветеранов Blizzard, которая обещает вернуть поклонников к корням жанра. Игра поддерживает DLSS 3, обеспечивая впечатляющую производительность, особенно на новых видеокартах GeForce RTX.

В мире компьютерных игр стратегии в реальном времени всегда занимали особое место, и новая игра Stormgate, разработанная командой Frost Giant Studios, стремится вернуть эту классику на передний план. Состав команды включает ветеранов Blizzard, которые принимали участие в создании культовых игр, таких как Warcraft III и StarCraft II. Stormgate обещает уникальное сочетание научной фантастики и классического игрового процесса, что делает ее одним из самых ожидаемых релизов в жанре.

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Stormgate представляет собой бесплатную стратегию в реальном времени, которая запускается в режиме раннего доступа. Игра уже доступна для тех, кто поддержал разработчиков или приобрел пакет DLC. В Stormgate пользователи смогут насладиться кампанией, а также соревновательными режимами 1v1 и кооперативной игрой на троих против ИИ. Это разнообразие режимов делает игру привлекательной как для одиночных игроков, так и для тех, кто предпочитает сражения с друзьями.

Одной из ключевых особенностей Stormgate является ее графика, созданная на Unreal Engine 5. Разработчики обещают яркие и красочные визуальные эффекты, которые позволят игрокам погрузиться в богатый мир игры. Сотни юнитов могут находиться на экране одновременно, что создает динамичные и захватывающие сражения. Это визуальное великолепие становится возможным благодаря поддержке технологий NVIDIA, таких как DLSS 3 и Reflex, которые значительно повышают производительность.

В тестах NVIDIA игра показала впечатляющие результаты. При разрешении 4K и максимальных настройках GeForce RTX 4090 демонстрирует колоссальные 197,1 FPS, что почти приближается к 200 кадрам в секунду. GeForce RTX 4070 также показывает достойные результаты, достигая 116,1 FPS. Эти цифры свидетельствуют о среднем приросте производительности в 1,8 раза по сравнению с нативным рендерингом, что делает Stormgate одной из самых производительных игр в своем жанре.

Разработчики планируют активно обновлять игру в течение как минимум года. Будущие обновления будут включать новые режимы, дополнительные миссии кампании, новые юниты и изменения баланса.

#blizzard #geforce rtx #dlss 3 #rts #stormgate
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