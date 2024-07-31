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Инсайдер раскрыл характеристики бюджетной «раскладушки» Huawei Nova Flip
В сети появились полные характеристики нового смартфона Huawei Nova Flip, который обещает стать настоящим хитом среди раскладушек. Уникальные особенности устройства, включая большой складной экран и мощный процессор, уже привлекли внимание пользователей.

Смартфоны с раскладным дизайном продолжают набирать популярность, и Huawei готовит к запуску новую модель под названием Nova Flip. Инсайдерская информация, полученная от Digital Chat Station, раскрыла множество интересных деталей о характеристиках этого устройства.

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Huawei Nova Flip будет оснащен впечатляющим складным экраном размером 6,94 дюйма, что делает его одним из крупнейших на рынке среди аналогичных моделей. Этот экран будет выполнен по технологии LTPO OLED, обеспечивая частоту обновления до 120 Гц, что должно значительно улучшить пользовательский опыт при прокрутке и взаимодействии с интерфейсом. Кроме того, на внешней стороне устройства будет находиться дополнительный OLED-экран диагональю 2,14 дюйма с частотой обновления 60 Гц, который будет квадратной формы и расположен рядом с камерами.

Внутри Nova Flip будет работать мощный процессор серии Kirin 9000. Это может быть как Kirin 9000S, который используется в nova 12 Ultra, так и Kirin 9010 из серии Pura 70. Возможны также варианты с новым SoC, что делает устройство интересным для тех, кто следит за последними технологическими тенденциями.

С точки зрения камер, новый смартфон не разочарует. Основная камера будет иметь 50-мегапиксельный датчик RYYB с размером 1/1,56 дюйма и диафрагмой f/1.9, что позволит делать качественные снимки даже при недостаточном освещении. В дополнение к ней будет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая также будет выполнять функции макрокамеры, позволяя пользователям делать детализированные снимки объектов на близком расстоянии. Фронтальная камера порадует пользователей разрешением 32 МП, что обеспечит отличное качество селфи.

Смартфон будет работать от аккумулятора емкостью 4400 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью 66 Вт. Однако стоит отметить, что это значение ниже, чем у предыдущей модели Pocket 2.

Что касается дизайна, Huawei предложит два варианта задней панели: кожаную и стеклянную. Это повлияет на общие размеры и вес устройства. Кожаная версия будет иметь толщину 6,88 мм (в сложенном состоянии — 15,08 мм) и весить 195 граммов, тогда как стеклянная версия будет чуть толще — 6,9 мм (15,12 мм в сложенном состоянии) и весить 199 граммов.

Huawei планирует запустить nova Flip в продаже на следующей неделе в четырех цветах: зеленом, белом, розовом и черном. Устройство будет доступно с 12 ГБ оперативной памяти и несколькими вариантами встроенной памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Это делает Nova Flip привлекательным выбором для пользователей, которым требуется много места для хранения данных.

#смартфон #huawei #nova flip
Источник: geeksdigit.com
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