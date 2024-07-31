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Найден новый сорт древесины, способный задерживать углерод
Ученые из Uniwersytet Jagielloński и University of Cambridge сделали сенсационное открытие, выявив новый сорт древесины, который может значительно увеличить задержку углерода в лесах. Это открытие открывает новые горизонты для понимания эволюции растений и их роли в борьбе с изменением климата.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Польши и Великобритании, привело к захватывающему открытию, которое может изменить наше понимание древесных растений и их роли в экосистемах. В ходе изучения микроскопической структуры древесины известных видов, исследователи наткнулись на уникальный сорт древесины, обладающий способностью эффективно задерживать углерод.

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Исследование, опубликованное на сайте Кембриджского университета, сфокусировалось на тюльпановых деревьях, которые представляют собой близких родственников магнолий и могут достигать высоты более 30 метров. Ученые использовали передовые технологии, такие как низкотемпературный сканирующий электронный микроскоп (cryo-SEM), чтобы проанализировать наноразмерную структуру древесины в ее естественном состоянии. Это позволило получить уникальные данные о микроструктуре древесины, которые ранее не были доступны.

В ходе исследования было установлено, что два вида тюльпанового дерева — Liriodendron tulipifera и Liriodendron chinense — имеют значительно более крупные макрофибриллы по сравнению с другими лиственными деревьями. Эти макрофибриллы, представляющие собой длинные волокна, организованные в слоях во вторичной клеточной стенке древесины, играют ключевую роль в механизмах роста и углеродного накопления.

Уникальная структура древесины тюльпанового дерева отличается от привычных нам типов, таких как хвойные и твердые лиственные деревья. Это открытие стало возможным благодаря детальному анализу 33 видов деревьев из ботанического сада Кембриджа, что подчеркивает важность комплексного подхода к изучению растительности.

Исследователи также отметили, что отделение лириодендронов от магнолий произошло примерно 30-50 миллионов лет назад, что совпало с резким снижением уровня углекислого газа в атмосфере. Это изменение в окружающей среде могло послужить катализатором для эволюции уникальной структуры древесины, позволяющей этим растениям эффективно адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, ученые обнаружили, что тюльпановое дерево обладает способностью быстро запасать углекислый газ и ускорять свой рост даже при низких концентрациях этого газа. Это открытие имеет важные экологические последствия, так как может помочь в разработке стратегий по увеличению углеродного захвата в лесных экосистемах.

Исследование также поднимает вопросы о том, как изменение климата и увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере могут повлиять на эволюцию растений в будущем. Ученые предполагают, что древние предки тюльпанового дерева могли появиться более 50 миллионов лет назад, когда уровень CO2 начал снижаться, что привело к необходимости адаптации.

#экология #углерод #древесина #тюльпановое дерево
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