Meta анонсировала запуск AI Studio, нового инструмента, позволяющего пользователям создавать персонализированных ИИ-друзей и цифровых двойников. Эти чат-боты могут генерировать мемы, давать советы и общаться, открывая новые горизонты в мире искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект продолжает стремительно развиваться, и Meta не остается в стороне. С недавним запуском AI Studio компания предлагает пользователям уникальную возможность создавать собственных ИИ-друзей и цифровых двойников, которые могут общаться, генерировать контент и даже развлекать. Эта инновация поднимает вопросы о будущем взаимодействия человека и машины, а также о том, как технологии могут изменить наше повседневное общение.

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AI Studio от Meta представляет собой платформу, которая позволяет пользователям без технических навыков создавать, настраивать и делиться своими собственными ИИ. Интегрированные в популярные приложения, такие как Instagram, Messenger и WhatsApp, эти ИИ могут выполнять множество функций, начиная от создания мемов и заканчивая предоставлением советов по путешествиям. Meta описывает AI Studio как пространство, где каждый может найти своего виртуального помощника, который будет отвечать на вопросы и поддерживать беседу.

Пользователи могут выбирать из различных шаблонов, чтобы создать ИИ, который соответствует их интересам и потребностям. Например, можно создать виртуального друга, который будет делиться рецептами, помогать с написанием постов или даже генерировать юмористический контент. Возможности действительно безграничны, и процесс создания ИИ становится доступным для широкой аудитории.

Одной из ключевых особенностей AI Studio является возможность настройки долговременной памяти для созданных ИИ. Это означает, что чат-боты могут запоминать предыдущие разговоры и адаптироваться к стилю общения своего создателя. Это открывает новые горизонты в взаимодействии с ИИ, позволяя им становиться более личными и индивидуальными.

Создание цифрового двойника — еще одна интересная функция платформы. Этот ИИ будет основан на вашем профиле в Instagram*, включая ваши посты, лайки и комментарии. Таким образом, цифровой двойник сможет отражать ваши интересы и предпочтения, что делает его общение более естественным. Пользователи могут взаимодействовать со своими цифровыми двойниками, обучая их, чтобы они лучше отражали их личность.

Meta также позаботилась о том, чтобы пользователи знали, когда они общаются с ИИ. Все созданные чат-боты будут четко обозначены как таковые, что поможет избежать путаницы. Это важный шаг для обеспечения прозрачности и доверия в общении с виртуальными помощниками.

AI Studio открывает новые возможности для создателей контента на платформах Meta. Например, пользователи могут настроить ИИ, чтобы он отвечал на часто задаваемые вопросы в личных сообщениях или делился интересными фактами о себе. Это позволит им охватывать больше людей и взаимодействовать с аудиторией более эффективно.

Чтобы начать создавать своего ИИ персонажа, посетите сайт ai.meta.com/ai-studio, но в РФ данный ресурс пока не доступен.

* Instagram - соцсеть запрещена в РФ