В ходе учений RIMPAC 2024 бомбардировщик B-2 Spirit продемонстрировал свои возможности, потопив надводный корабль USS Tarawa с помощью новых боеприпасов QUICKSINK. Эти учения стали важным этапом в развитии военно-морских технологий и совместных операций.

Учения RIMPAC 2024, проходившие у побережья Гавайев, стали ареной для демонстрации передовых военных технологий и совместных операций различных стран, входящих в НАТО. Одним из самых запоминающихся моментов, как отмечают западные СМИ, стало успешное потопление списанного надводного десантного корабля USS Tarawa бомбардировщиком B-2 Spirit, который использовал новейшие боеприпасы QUICKSINK. Это событие не только подчеркнуло эффективность новых технологий, но и продемонстрировало важность международного сотрудничества в сфере обороны.

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Учения RIMPAC объединили силы из нескольких стран, включая Австралию, Малайзию, Нидерланды и Республику Корея. В рамках учений проводилась операция SINKEX, в ходе которой списанные корабли, такие как USS Dubuque и USS Tarawa, использовались в качестве мишеней. USS Dubuque был официально списан 11 июля 2024 года, а USS Tarawa — 19 июля того же года. Эти учения стали важной частью стратегии НАТО по отработке взаимодействия между различными родами войск.

В этом году внимание было сосредоточено на потоплении USS Tarawa с помощью противокорабельной ракеты LRASM, запущенной с истребителя F/A-18F Super Hornet. Однако наиболее примечательным стало использование бомбардировщика B-2 Spirit, который применил новый боеприпас QUICKSINK. Это событие стало знаковым для НАТО, так как оно продемонстрировало способность ВВС США использовать более экономичные и эффективные методы для нейтрализации морских угроз.

Программа QUICKSINK, разработанная Исследовательской лабораторией ВВС США, направлена на создание новых авиационных боеприпасов, способных быстро и точно поражать морские цели. Эта инициатива отвечает на растущую необходимость в эффективных решениях для борьбы с потенциальными угрозами на море. В рамках программы были интегрированы системы GPS-наведения, что значительно увеличивает точность и эффективность боеприпасов.

Одним из ключевых аспектов QUICKSINK является возможность развертывания боеприпасов с различных типов самолетов, включая истребители и беспилотники. Эта гибкость позволяет американским военным оперативно реагировать на возникающие угрозы, что особенно важно в условиях современных конфликтов. Программа также включает в себя разработку высокоточных планирующих бомб, таких как GBU-53/B StormBreaker, которые могут поражать движущиеся цели в любых условиях.

Кроме того, QUICKSINK исследует интеграцию передовых датчиков и систем наведения, что позволяет улучшить обнаружение и реагирование на морские угрозы. Это включает в себя новые технологии радаров и сонаров, которые обеспечивают высокую степень ситуационной осведомленности. Использование этих технологий позволяет гарантировать, что боеприпасы QUICKSINK могут быть использованы с максимальной эффективностью.

Зарубежные аналитики отмечают, что успешное применение боеприпасов QUICKSINK в ходе учений RIMPAC 2024 может оказать значительное влияние на стратегию США в Тихом океане.