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TWZ: ВВС США расширяют поставки недорогих боеприпасов с помощью новых технологий и партнерств
ВВС США запускают программу Enterprise Test Vehicle для разработки недорогих боеприпасов и расширения поставок. Это шаг к увеличению производственных мощностей и обеспечению непрерывности поставок в условиях глобальных конфликтов.

В условиях растущих геополитических напряжений, особенно в Тихом океане, отмечает издание The War Zone, ВВС США ищут новые способы обеспечения своих запасов боеприпасов. Запуск программы Enterprise Test Vehicle (ETV) стал важным шагом в этом направлении, позволяя армии адаптироваться к современным вызовам и обеспечивать необходимую гибкость в производстве. Основная цель программы — создать недорогие, но эффективные боеприпасы, которые смогут поддерживать высокие темпы боевых действий.

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Программа ETV нацелена на изменение подхода к производству боеприпасов, что, по мнению The War Zone, может оказать значительное влияние на военные операции США. Генерал Джеймс Слайф, заместитель начальника штаба ВВС, отметил, что программа сосредоточена на разработке модульных летательных аппаратов, которые могут быть легко адаптированы для выполнения различных задач, включая электронную атаку и поддержку. Это позволяет использовать более доступные технологии и производственные процессы.

ВВС США уже давно проявляют интерес к недорогим боеприпасам, особенно в свете предстоящих конфликтов, где потребуется быстрое уничтожение множества целей. Генерал Слайф подчеркивает, что использование недорогих боеприпасов в больших объемах может создать серьезные проблемы для противников, особенно в условиях высокоуровневых конфликтов, таких как возможное столкновение с Китаем.

Согласно данным, на которые ссылается The War Zone, ВВС США намерены использовать новые технологии для расширения своей промышленной базы, включая нетрадиционных поставщиков, которые ранее не занимались производством боеприпасов. Это открывает возможности для более широкой конкуренции на рынке, что, в свою очередь, может привести к снижению цен и улучшению качества продукции.

В рамках программы ETV уже выбраны несколько компаний, которые займутся разработкой и испытанием новых концепций. Среди них Anduril Industries, Integrated Solutions for Systems, дочерняя компания Leidos Dynetics и Zone 5 Technologies. Эти компании, хотя и не являются традиционными производителями боеприпасов, имеют опыт в разработке новых технологий, что делает их подходящими партнерами для ВВС.

Anduril, основанная в 2017 году, активно расширяет свои возможности, включая создание барражирующих боеприпасов и новых систем противовоздушной обороны. Zone 5 Technologies участвует в проекте, связанном с созданием воздушных боеприпасов, что также подтверждает растущий интерес ВВС к инновационным решениям.

Генерал Слайф также отметил важность международного сотрудничества для укрепления цепочек поставок. Использование возможностей союзников в производстве боеприпасов может значительно повысить эффективность и скорость поставок. В частности, ВВС США уже разместили заказы на Joint Strike Missiles (JSM), которые разрабатываются в сотрудничестве с Норвегией и Raytheon. Эти ракеты предназначены как для поражения морских, так и наземных целей, что делает их универсальным инструментом в арсенале ВВС.

The War Zone сообщает, ВМС США начинают интегрировать ракеты NSM на свои боевые корабли. Ракета Navy Strike Missile, которая является продуктом норвежской компании Kongsberg Defense and Aerospace, была разработана с учетом уменьшенной эффективной площади рассеяния, особенно с лобовой стороны, с которой она будет направляться к своей морской цели. Ракета использует пассивную инфракрасную визуализацию, а не радар, для обнаружения и атаки своей жертвы. В результате она не выдает своего присутствия, испуская радиочастотное излучение во время конечной фазы полета. Она также не восприимчива к тактике радиоэлектронной борьбы «мягкого поражения», такой как глушение. Кроме того, ее малая эффективная площадь рассеяния затрудняет ее обнаружение на радаре, поскольку она летит низко и быстро над волнами. Это расширение спектра возможностей вооруженных сил США показывает, что они готовы адаптироваться к новым условиям и использовать все доступные ресурсы для повышения своей боеспособности.

В рамках текущих учений RIMPAC в Тихом океане ВМС США впервые успешно запустили ракету NSM с эсминца, подтвердив ее эффективность и готовность к боевым действиям.

В целом, программа ETV и другие инициативы ВВС США, констатирует The War Zone, направлены на создание более гибкой и эффективной системы снабжения боеприпасами. В условиях неопределенности и потенциальных конфликтов, таких как возможное противостояние с Китаем, эти усилия могут сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности и готовности армии США к любым вызовам.

#боеприпасы #ввс сша
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