В первом полугодии 2024 года в России наблюдается устойчивый рост спроса на автомобильные шины, что приводит к увеличению цен. Операторы рынка отмечают значительные изменения в потребительских предпочтениях и структуре предложений

В первом полугодии текущего года российский рынок автомобильных шин демонстрирует заметный рост как в объемах продаж, так и в ценах. Согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак», спрос на шины увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эти изменения связаны с восстановлением автомобильного рынка и изменениями в предпочтениях потребителей, что делает ситуацию на рынке особенно интересной для аналитиков и автолюбителей.

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По данным специалистов «Честного знака», в первой половине 2024 года продажи всех типов шин в рознице выросли на 15%. В то время как в 2023 году рост составил 30,9% по сравнению с 2022 годом, текущие показатели подтверждают устойчивую тенденцию к восстановлению. В шинном кластере «Кордиант» связывают это с постепенным восстановлением автомобильного рынка, который теперь в основном ориентирован на китайские автомобили с большими размерами колес.

Наибольшим спросом пользуются легковые шины, которые составили 86,2% от всех продаж. Легкогрузовые шины для среднетоннажных грузовиков и автобусов занимают второе место с 5%, а остальные типы покрышек, включая грузовые, составляют не более 3,3% от общего объема. Среди легковых шин летние покрышки лидируют с долей 77,2%, тогда как шипованные зимние шины составляют лишь 10,6%.

Интересно, что в премиальном сегменте наблюдается спад, что связано с уходом западных производителей из России и ограниченным предложением. Например, такие компании, как Michelin и Nokian Tyres, продали свои активы, что создало пробелы на рынке, которые пока не заполнены. Тем не менее, спрос на премиальные шины остается, но покупатели сталкиваются с ограничениями.

С точки зрения цен, стоимость шин продолжает расти. В первой половине 2024 года средняя цена летней шины достигла 5830 рублей, что на 13,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всесезонные шины подорожали на 13,2%, а шипованные зимние — на 8,8%. Основной причиной этого роста является удорожание сырья и компонентов, а также инфляция и проблемы с логистикой.

Представители компаний, таких как Pirelli, отмечают, что изменился портрет потребителя. Если раньше премиальные автомобили были преимущественно европейскими, то теперь они чаще китайские. Это также повлияло на выбор шин: зимой покупатели ориентируются на качество и безопасность, а летом предпочитают более доступные варианты.

Согласно прогнозам, рынок автомобильных шин в России продолжит развиваться. В ЦРПТ отмечают, что объем предложения во втором квартале 2024 года увеличился на более чем 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производство на российских заводах возросло на 11%, а поставки из других стран увеличились на 23%. Это открывает новые возможности для потребителей, поскольку на рынке появляются новые, преимущественно азиатские производители.

В шинном кластере «Кордиант» также подчеркивают, что в России сохраняется тенденция отложенного спроса. Автовладельцы осознают необходимость приобретения новых шин, даже если они сталкиваются с ограничениями в выборе знакомых брендов. Появление новых марок, в том числе китайских, создает дополнительные возможности для потребителей.

Несмотря на рост цен, в отрасли не ожидают дефицита шин. Переориентация производственных мощностей на внутренний рынок и увеличение объемов производства позволяют поддерживать стабильное предложение. По словам представителей Pirelli, текущие производственные мощности способны удовлетворить растущий спрос, а также обеспечить необходимые запасы.

В связи с восстановлением продаж автомобилей и улучшением качества предложения, рынок шин в России продолжает адаптироваться к новым условиям. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на шины будет оставаться высоким, а производители будут стремиться к улучшению качества и расширению ассортимента.