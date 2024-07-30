Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Рынок автошин в России: рост цен и спроса в первом полугодии 2024 года
В первом полугодии 2024 года в России наблюдается устойчивый рост спроса на автомобильные шины, что приводит к увеличению цен. Операторы рынка отмечают значительные изменения в потребительских предпочтениях и структуре предложений

В первом полугодии текущего года российский рынок автомобильных шин демонстрирует заметный рост как в объемах продаж, так и в ценах. Согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак», спрос на шины увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эти изменения связаны с восстановлением автомобильного рынка и изменениями в предпочтениях потребителей, что делает ситуацию на рынке особенно интересной для аналитиков и автолюбителей.

реклама

По данным специалистов «Честного знака», в первой половине 2024 года продажи всех типов шин в рознице выросли на 15%. В то время как в 2023 году рост составил 30,9% по сравнению с 2022 годом, текущие показатели подтверждают устойчивую тенденцию к восстановлению. В шинном кластере «Кордиант» связывают это с постепенным восстановлением автомобильного рынка, который теперь в основном ориентирован на китайские автомобили с большими размерами колес.

Наибольшим спросом пользуются легковые шины, которые составили 86,2% от всех продаж. Легкогрузовые шины для среднетоннажных грузовиков и автобусов занимают второе место с 5%, а остальные типы покрышек, включая грузовые, составляют не более 3,3% от общего объема. Среди легковых шин летние покрышки лидируют с долей 77,2%, тогда как шипованные зимние шины составляют лишь 10,6%.

Интересно, что в премиальном сегменте наблюдается спад, что связано с уходом западных производителей из России и ограниченным предложением. Например, такие компании, как Michelin и Nokian Tyres, продали свои активы, что создало пробелы на рынке, которые пока не заполнены. Тем не менее, спрос на премиальные шины остается, но покупатели сталкиваются с ограничениями.

С точки зрения цен, стоимость шин продолжает расти. В первой половине 2024 года средняя цена летней шины достигла 5830 рублей, что на 13,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всесезонные шины подорожали на 13,2%, а шипованные зимние — на 8,8%. Основной причиной этого роста является удорожание сырья и компонентов, а также инфляция и проблемы с логистикой.

Представители компаний, таких как Pirelli, отмечают, что изменился портрет потребителя. Если раньше премиальные автомобили были преимущественно европейскими, то теперь они чаще китайские. Это также повлияло на выбор шин: зимой покупатели ориентируются на качество и безопасность, а летом предпочитают более доступные варианты.

Согласно прогнозам, рынок автомобильных шин в России продолжит развиваться. В ЦРПТ отмечают, что объем предложения во втором квартале 2024 года увеличился на более чем 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производство на российских заводах возросло на 11%, а поставки из других стран увеличились на 23%. Это открывает новые возможности для потребителей, поскольку на рынке появляются новые, преимущественно азиатские производители.

В шинном кластере «Кордиант» также подчеркивают, что в России сохраняется тенденция отложенного спроса. Автовладельцы осознают необходимость приобретения новых шин, даже если они сталкиваются с ограничениями в выборе знакомых брендов. Появление новых марок, в том числе китайских, создает дополнительные возможности для потребителей.

Несмотря на рост цен, в отрасли не ожидают дефицита шин. Переориентация производственных мощностей на внутренний рынок и увеличение объемов производства позволяют поддерживать стабильное предложение. По словам представителей Pirelli, текущие производственные мощности способны удовлетворить растущий спрос, а также обеспечить необходимые запасы.

В связи с восстановлением продаж автомобилей и улучшением качества предложения, рынок шин в России продолжает адаптироваться к новым условиям. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на шины будет оставаться высоким, а производители будут стремиться к улучшению качества и расширению ассортимента.

#россия #цены #рынок #спрос #автошины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
9
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
2
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
60
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
1
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
45
Киев передумал использовать поступившие американские истребители F-16
4
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
+
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
4

Популярные статьи

ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
10
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
5
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
61
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
98
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
6
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
19
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
9
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
17:05
https://tech4gamers.com/nvidia-rtx-4070-shortage/ Источник данной новости. Автор плагиатчик пи*дабол.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
17:04
Вы - это кто?
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
АМуДя
17:01
+
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
АМуДя
17:01
ты же сам возглавляешь леммингов, только с другой стороны
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
17:01
пиши статью: топ-5 худших писунов сайта
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Колючка
16:58
Если на ютубе в каком-то ролике в какой-то игре 7900ХТХТХТХ на 3 кадра обойдёт 4090 на пару секунд - он об этом год будет на всех форумах писать. Человек болен, надо понять и простить.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
16:56
Судя по рухнувшей доле рынка, красные лемменги активно линяют на другой цвет шкурки.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
poljot
16:54
DonationAlerts и Boosty все лишь ссылки на страницах стримеров. Подключат любые другие за 5 минут.
My.Games расстаётся с сервисами донатов DonationAlerts и Boosty — их покупает кипрский бизнесмен
FelsheR-BANz
16:48
Кому надо - уже купили, а осенью всё железо всегда дорожает.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Азамат Багатов
16:43
Бубликовские инсайдеры – это те, которые проникают inside него, превращая его o в O.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем