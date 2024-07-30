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Седан «Москвич 6»: стоимость владения и эксплуатационные расходы
Аналитики НАПИ подсчитали, что стоимость владения седаном «Москвич 6» составит 383 тысячи рублей в год. В расчет включены основные расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля.

Недавно представленный седан «Москвич 6» стал третьей моделью московского автозавода и вызвал интерес у автолюбителей. Аналитики НАПИ провели исследование, в котором оценили стоимость владения автомобилем, составившую 383 тысячи рублей в год.

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Под стоимостью владения подразумеваются все расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием автомобиля, а также его амортизация. В случае с «Москвич 6» общая сумма затрат за пять лет составит 1,92 миллиона рублей. Это включает расходы на страховку, техническое обслуживание, топливо, налоги и сборы, а также замену шин.

Согласно расчетам, владельцам «Москвич 6» придется тратить в среднем 31,9 тысячи рублей в месяц, что эквивалентно 25,55 рублей за каждый километр пробега. Эти данные основаны на предположении о среднем пробеге в 15 тысяч километров в год, что является обычной практикой для городских водителей.

Седан доступен в двух вариантах двигателей: один из них — это 136-сильный турбомотор с бесступенчатой трансмиссией, а другой — 174-сильный с роботизированной коробкой передач. Это разнообразие позволяет покупателям выбрать оптимальный вариант в зависимости от их предпочтений и требований.

Габариты «Москвич 6» также внушают доверие: длина составляет 4 770 мм, ширина — 1 820 мм, высота — 1 492 мм, а колесная база — 2 770 мм. Объем багажника в стандартном положении задних сидений составляет 540 литров, что делает автомобиль удобным для повседневного использования и поездок на дальние расстояния.

Кроме того, модельный ряд московского автозавода включает два кроссовера: бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е». Это свидетельствует о том, что завод активно развивает свои линейки и стремится удовлетворить потребности различных групп потребителей.

С учетом всех этих факторов, «Москвич 6» может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и экономичный седан. Расчеты по стоимости владения помогут потенциальным покупателям лучше понять финансовые аспекты, связанные с покупкой данного автомобиля.

#авто #москвич 6 #расходы #стоимость владения
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