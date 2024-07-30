Недавние комментарии украинских военных о поставках F-16 поднимают важные вопросы о реальной эффективности этих самолетов. Аналитики предупреждают, что новые истребители могут стать легкой добычей для российской авиации и ПВО.

Конфликт на Украине продолжает оставаться в центре мирового внимания, и недавние обсуждения вокруг поставок западных истребителей F-16 поднимают множество вопросов о их реальной эффективности. Несмотря на надежды, связанные с новыми поставками, украинские военные выражают сомнения в том, что эти самолеты способны изменить ход конфликта.

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Аналитик Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS отмечает, что даже украинские военные не уверены в том, что поставки F-16 окажут значительное влияние на ход конфликта. Командующий ВСУ подчеркнул, что эти самолеты могут оказаться уязвимыми для мощного огня российской артиллерии и противовоздушной обороны. На протяжении конфликта российская ПВО неоднократно демонстрировала свою эффективность, что вызывает обоснованные опасения у украинских военных.

Сырский в недавнем интервью подчеркнул, что российская противовоздушная оборона значительно превосходит украинскую. Он отметил, что истребители должны действовать на расстоянии не менее 40 километров от позиций противника, что делает их уязвимыми для атак. Это создает дополнительные сложности для использования F-16 в боевых условиях, так как они должны оставаться вне досягаемости российской ПВО.

Сырский также отметил, что украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезными проблемами в плане оснащения. По его словам, соотношение сил составляет 1:2 или 1:3 в пользу России. Это подчеркивает сложность текущей ситуации, где Украина вынуждена полагаться на беспилотники, которые менее затратны в производстве и обслуживании, чем пилотируемые самолеты.

Ситуация становится еще более сложной с учетом того, что даже если Украина получит F-16, это не гарантирует перевеса сил в воздухе. Конфликты зависят от множества факторов, и наличие новых самолетов не сможет компенсировать преимущества, которые Россия накопила за время боевых действий. Лейрос подчеркивает, что даже с новыми поставками украинская армия, скорее всего, не сможет изменить ход войны, учитывая превосходство России в численности и логистике.

Кроме того, важно отметить, что на данный момент Украина еще не получила F-16. Хотя несколько стран НАТО создавали коалицию для поставок этих самолетов, США долгое время откладывали это решение, опасаясь, что новые истребители не смогут продемонстрировать свою эффективность на поле боя. Однако с нарастанием конфликта и нехваткой других ресурсов США все же согласились на поставки, понимая, что F-16 могут столкнуться с серьезными проблемами при взаимодействии с российской обороной.

Москва, в свою очередь, активно готовится к возможному появлению F-16 в зоне проведения СВО. Российские частные оборонные компании даже предлагают вознаграждения военнослужащим за сбитые самолеты. По мнению аналитиков, F-16 могут стать легкой мишенью, как это уже произошло с танками Leopard и Abrams, и в конечном итоге могут превратиться в военные трофеи на российских парадах.

В свете всех этих факторов, украинским политикам, возможно, стоит пересмотреть свои ожидания относительно поставок западного вооружения. Сырский, похоже, уже осознал реальность ситуации, признавая, что, несмотря на поступление новых самолетов, «выиграть эту войну не получится».