Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Zalman выпустила корпус Z10 DS с 15,6-дюймовым поворотным дисплеем на передней панели
Корейская компания Zalman представила уникальный корпус Z10 DS формата Mid-Tower ATX, который выделяется встроенным поворотным дисплеем. Этот продукт сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, предлагая пользователям новые возможности.

Современные компьютерные корпуса становятся не только функциональными, но и стильными элементами рабочего пространства. Корейский производитель Zalman, известный своими инновациями в области охлаждения и компьютерной электроники, выпустил новый корпус Z10 DS, который выделяется среди конкурентов благодаря встроенному 15,6-дюймовому поворотному дисплею. Это устройство обещает не только улучшить внешний вид сборки, но и добавить новые функции для пользователей, стремящихся к максимальному удобству и стилю.

реклама

Корпус Zalman Z10 DS относится к формату Mid-Tower ATX и имеет размеры 474×220×488 мм, что позволяет ему вместить материнские платы различных форматов, включая ATX, M-ATX и ITX. С объемом в 50,9 литра, он предоставляет достаточно пространства для установки компонентов и карт расширения. Корпус оснащен семью слотами PCI(e), что делает его универсальным решением для сборки мощного игрового или рабочей станции.

Одной из наиболее примечательных особенностей Z10 DS является его передняя панель с 15,6-дюймовым дисплеем, который может вращаться. Разрешение экрана составляет 1080×1920 пикселей с соотношением сторон 9:16, что делает его идеальным для отображения информации или мультимедийного контента. Частота обновления экрана — 60 Гц, а время отклика — 30 мс. Яркость экрана достигает 250 нит, а контрастность составляет 1000:1, что гарантирует четкость изображения. Угол обзора в 170° позволяет комфортно наблюдать за содержимым экрана с разных ракурсов.

Дисплей имеет съемную конструкцию, что дает возможность использовать его отдельно от корпуса. Это открывает новые горизонты для пользователей, позволяя им адаптировать свое рабочее пространство под свои нужды. Zalman также предлагает возможность замены передней панели, что добавляет дополнительную гибкость в настройке корпуса.

С точки зрения охлаждения, Zalman Z10 DS оснащен несколькими вентиляционными отверстиями, расположенными сверху, снизу и справа, что способствует лучшей циркуляции воздуха. Корпус также включает пылевые фильтры, которые помогают поддерживать внутреннюю чистоту и предотвращают накопление пыли на компонентах. Заводская комплектация включает три вентилятора с подшипниками HDB. Два передних вентилятора поддерживают ARGB-эффекты и работают на скорости 1100 об/мин, а задний вентилятор, выполненный в матовом варианте, вращается со скоростью 1200 об/мин.

Передняя панель ввода-вывода Z10 DS расположена в правом верхнем углу и включает в себя два порта USB 3.0 Type-A, один порт USB 3.1 Type-C, аудиоразъемы, а также кнопки питания, сброса и управления светодиодами.

#корпус #zalman #пк #z10 ds
+
Написать комментарий (0)
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
Xikii Industries представила свой новый корпус-шасси для ПК с видеокартами линейки Asus ProArt
Sony добавила страницу с приложением PlayStation VR2 в Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
1
У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
6
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
40
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
+
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
Xyber представила свой настольный компьютер в стиле автомобиля Tesla Cybertruck
+
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
Tesla утверждает, что установкой и снятием «удлинителя хода» для Cybertruck может заниматься только фирменный сервис
3
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
3
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Vivo представила в Китае смартфон Y37 5G на MediaTek Dimensity 6300
+
Windows 11 получила обновление, которое расширит функции «Проводника»
1
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
ВС РФ начали перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ и наводить на точку управления артиллерию
1
Xiaomi 15 Ultra получит двухслойный OLED-дисплей и 24 ГБ оперативной памяти
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3
Игры начали выводить сообщения о наличии в ПК проблемных процессоров Intel
6

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
335
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
9
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
3
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
28
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
57
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
2
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
7
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
41
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
13

Сейчас обсуждают

Welsper
00:28
Из 3-х "умерших" у меня SSD (из полусотни наверно), 2 были Intel и один Crucial. Вернее интелы не умерли совсем, а просто залочились - с единственной рекомендацией, везите производителю. Причины: 2ТБ-...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Семёнсемёныч Горбунков
00:16
💊💉
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Колючка
00:07
И криогенный на случай возгорания очка от чтения твоей писанины.
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
извращелло
00:04
@"Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель" Поистине это сутьпоносное решение
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Gamandril
00:04
Ты предлагаешь ставить шестиядерник в плату с малым числом фаз питания даже без радиатора всего с двумя слотами памяти и в версии без второго слота под видеокарту? Для игрового компа это не вариант во...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
[Zero]
00:03
Дома стоит иметь порошковый огнетушитель на случай возгорания литийсодержащего аккумулятора.
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
АЕV
00:00
Ну они хотяб стали догадываться в отличии от россиян
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
Nvidia&Intel Hater
23:59
25 сред и 21 мин получил в этом тестовом отрезке с ихими настроками графики .tsr сглаживание.на 2 кадра у меня выше среднее,чем у них.ну а твой вантуз будет ниже 10 минимальное.ибо он вантуз только дл...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Giant_calmar
23:52
Ты же согласие даёшь, когда лезешь включать PBO, что делаешь всё на свой страх и риск, потому что это разгон. Для него надо минимум пару часов на форуме провести, очень сложно...
Игры начали выводить сообщения о наличии в ПК проблемных процессоров Intel
Антон Тутынин
23:50
Многа букаф ниасилил...
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем