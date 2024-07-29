Корейская компания Zalman представила уникальный корпус Z10 DS формата Mid-Tower ATX, который выделяется встроенным поворотным дисплеем. Этот продукт сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, предлагая пользователям новые возможности.

Современные компьютерные корпуса становятся не только функциональными, но и стильными элементами рабочего пространства. Корейский производитель Zalman, известный своими инновациями в области охлаждения и компьютерной электроники, выпустил новый корпус Z10 DS, который выделяется среди конкурентов благодаря встроенному 15,6-дюймовому поворотному дисплею. Это устройство обещает не только улучшить внешний вид сборки, но и добавить новые функции для пользователей, стремящихся к максимальному удобству и стилю.

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Корпус Zalman Z10 DS относится к формату Mid-Tower ATX и имеет размеры 474×220×488 мм, что позволяет ему вместить материнские платы различных форматов, включая ATX, M-ATX и ITX. С объемом в 50,9 литра, он предоставляет достаточно пространства для установки компонентов и карт расширения. Корпус оснащен семью слотами PCI(e), что делает его универсальным решением для сборки мощного игрового или рабочей станции.

Одной из наиболее примечательных особенностей Z10 DS является его передняя панель с 15,6-дюймовым дисплеем, который может вращаться. Разрешение экрана составляет 1080×1920 пикселей с соотношением сторон 9:16, что делает его идеальным для отображения информации или мультимедийного контента. Частота обновления экрана — 60 Гц, а время отклика — 30 мс. Яркость экрана достигает 250 нит, а контрастность составляет 1000:1, что гарантирует четкость изображения. Угол обзора в 170° позволяет комфортно наблюдать за содержимым экрана с разных ракурсов.

Дисплей имеет съемную конструкцию, что дает возможность использовать его отдельно от корпуса. Это открывает новые горизонты для пользователей, позволяя им адаптировать свое рабочее пространство под свои нужды. Zalman также предлагает возможность замены передней панели, что добавляет дополнительную гибкость в настройке корпуса.

С точки зрения охлаждения, Zalman Z10 DS оснащен несколькими вентиляционными отверстиями, расположенными сверху, снизу и справа, что способствует лучшей циркуляции воздуха. Корпус также включает пылевые фильтры, которые помогают поддерживать внутреннюю чистоту и предотвращают накопление пыли на компонентах. Заводская комплектация включает три вентилятора с подшипниками HDB. Два передних вентилятора поддерживают ARGB-эффекты и работают на скорости 1100 об/мин, а задний вентилятор, выполненный в матовом варианте, вращается со скоростью 1200 об/мин.

Передняя панель ввода-вывода Z10 DS расположена в правом верхнем углу и включает в себя два порта USB 3.0 Type-A, один порт USB 3.1 Type-C, аудиоразъемы, а также кнопки питания, сброса и управления светодиодами.