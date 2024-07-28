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Проект по исследованию атмосферы Венеры предлагает использовать сенсорные платформы-листья
Концепция новой миссии LEAVES, использующей плавающие платформы в форме листьев, близка к завершению. Эти устройства обещают собрать уникальные данные о составе и условиях атмосферы Венеры, что может открыть новые горизонты в планетарной науке.

Атмосфера Венеры, с ее густыми облаками и экстремальными условиями, всегда была предметом научного интереса. Недавние открытия, такие как наличие фосфина (PH₃), поднимают вопросы о потенциальных биологических процессах, происходящих в этом недоступном мире. В ответ на эти загадки группа инженеров под руководством Джеффри Балцерски разработала уникальную концепцию — проект LEAVES, который предполагает использование легких плавающих платформ для сбора данных о венерианской атмосфере.

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Проект LEAVES (Lofted Environmental and Atmospheric Venus Sensors) был инициирован в 2018 году при поддержке программы NASA NIAC. Идея заключается в создании легких сенсорных платформ, которые будут способны плавать в атмосфере Венеры, собирая информацию о ее химическом составе, температуре и давлении. Эти устройства, напоминающие листья, могут находиться в воздухе в течение нескольких часов, передавая собранные данные на орбитальный корабль.

Ключевым аспектом проекта является разработка конструкции, которая могла бы выдерживать жесткие условия венерианской атмосферы. Инженеры стремились создать легкую, но прочную платформу, способную поддерживать сенсоры и обеспечивать их защиту от высоких температур и давления. Визуально конструкция напоминает перевернутую пирамиду, что помогает эффективно распределять нагрузку и минимизировать риск повреждений.

Внутри платформы находятся датчики, специально разработанные для работы в экстремальных условиях. Эти устройства способны измерять химические составы, давление и электрические параметры, что делает их идеальными для венерианских исследований. Легкость датчиков позволяет платформам медленно опускаться, что критически важно для успешного выполнения миссии.

Получив финансирование на первом этапе от NASA, команда Балцерски начала моделировать структуру LEAVES и разрабатывать стратегию миссии. Они поняли, что легкость и метод доставки платформ будут ключевыми для успешного выполнения задач. В результате была разработана схема, предполагающая размещение более ста платформ в атмосфере Венеры, каждая из которых будет связана с материнским кораблем, что позволит собирать данные с различных высот.

Поскольку планируются и другие миссии, такие как DaVINCI, которые могут использовать LEAVES в качестве вторичной полезной нагрузки, проект имеет потенциал для интеграции в более крупные исследовательские программы. Платформы будут падать в нижнюю атмосферу Венеры, где их ждет разрушение, однако за это короткое время они смогут передать ценную информацию о состоянии атмосферы.

Согласно оценкам, LEAVES будут работать на высотах от 100 до 30 километров, что позволит получить обширные данные о различных слоях атмосферы. Это значительно расширит наше понимание венерианской среды по сравнению с предыдущими миссиями, которые собирали данные только с ограниченных высот.

Несмотря на достигнутый прогресс, проект LEAVES сталкивается с трудностями в получении дальнейшего финансирования и поддержки. Однако растущий интерес к исследованию атмосферы Венеры может дать новый импульс для возобновления работ. Ученые уверены, что успешная реализация LEAVES может существенно изменить наше восприятие этой загадочной планеты и её атмосферы, открывая новые горизонты для будущих исследований.

#космос #исследование #венера
Источник: universetoday.com
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