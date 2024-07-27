Комитет Госдумы одобрил законопроект, который позволяет Центробанку России установить правила для проведения биржевых торгов криптовалютой. В рамках эксперимента будет создана платформа на базе Национальной платежной системы для расчетов в цифровых валютах.

26 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки к законопроекту, который разрешает Центробанку России проводить экспериментальные торги криптовалютой. Эти изменения позволят ЦБ установить правила для биржевых торгов и создать платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы.

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Согласно одобренным поправкам, Центробанк сможет определить порядок проведения биржевых торгов цифровыми валютами и установить требования к организаторам таких торгов. Это включает в себя возможность создания оператора по расчетам в цифровых валютах, что позволит проводить расчеты по внешнеторговым договорам.

Кроме того, законопроект расширяет рамки эксперимента, позволяя проводить внутренние торги криптовалютой. ЦБ будет отвечать за установление порядка допуска цифровых валют к торгам, а также за прекращение их допуска при необходимости. Это позволит обеспечить более строгий контроль над процессом торговли и повысить уровень безопасности на рынке.

С 1 сентября Центробанк получит возможность создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе НПС. Он также сможет определить правила работы этой платформы, а также требования к ее пользователям и оператору. Это станет важным шагом к легализации и упорядочению рынка криптовалют в России.

В то же время, стоит отметить, что данный законопроект идет вразрез с другим предложением, которое предполагает запрет на обращение криптовалюты в стране. Исключение составят только эксперименты Центробанка и майнеры цифровых валют, что указывает на стремление властей контролировать и регулировать этот сектор.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении 30 июля. Эта инициатива может существенно изменить ситуацию на рынке криптовалют в России, предоставляя новые возможности для участников и создавая более четкие правила игры.