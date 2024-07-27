Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь обсудил с украинским коллегой Денисом Шмыгалем ситуацию с блокировкой транзита нефти от компании "Лукойл". Словакия настаивает на возобновлении поставок, которые критически важны для ее нефтеперерабатывающей отрасли.

26 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел второй телефонный разговор с украинским премьером Денисом Шмыгалем, в ходе которого обсуждалась блокировка транзита нефти от российской компании "Лукойл".

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Словакия настаивает на необходимости возобновления транзита нефти от "Лукойла", который является ключевым поставщиком для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, расположенного в Братиславе. Этот завод считается одним из крупнейших в Европейском Союзе и не может эффективно работать на альтернативных источниках нефти, которые, кроме того, значительно дороже.

По информации, предоставленной словацким правительством, Фицо предложил Шмыгалю решение, которое могло бы удовлетворить интересы как Украины, так и Словакии, а также других стран ЕС. Переговоры между двумя странами ведутся на высоком уровне, что подчеркивает важность данной проблемы для обеих сторон.

Проблема с транзитом возникла после того, как Украина внесла "Лукойл" в черный список, что привело к остановке поставок нефти через ее территорию в Венгрию и Словакию. Транзит осуществляется по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину, и его блокировка создает значительные трудности для экономики Словакии.

Фицо уже обсуждал эту тему с Шмыгалем ровно неделю тому назад, и обе стороны проявляют готовность к компромиссам. Словакия рассчитывает на скорое возобновление поставок, что позволит обеспечить стабильность работы Slovnaft и снизить риски для энергетической безопасности страны.

В условиях, когда альтернативные источники нефти не могут полностью заменить российские поставки, Словакия стремится найти пути для нормализации ситуации.