Международный астрономический союз готовится к изменению определения планеты, что может повлиять на классификацию многих небесных тел. Новые критерии включают планеты за пределами Солнечной системы и учитывают массу объектов.

Что делает планету планетой? Этот вопрос вызывает споры среди астрономов уже многие десятилетия. Новое предложение по пересмотру определения планеты, выдвинутое Международным астрономическим союзом (МАС), может изменить представления о нашем Солнечном и других звездных системах, предлагая более инклюзивный и простой подход к классификации небесных тел.

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Определение планеты всегда было темой горячих дискуссий среди астрономов. В 2006 году Международный астрономический союз (МАС) установил три критерия, которые должен удовлетворять объект, чтобы считаться планетой. Эти критерии включали орбиту вокруг Солнца, достаточную массу для формирования сферической формы и способность очищать свою орбиту от других объектов. Именно последнее условие стало причиной того, что Плутон был исключен из списка планет, так как он не очищает свою орбиту от других тел в поясе Койпера.

Однако это определение сразу же вызвало критику. Многие ученые сочли третий критерий неопределенным и не совсем точным. К примеру, Филип Метцгер, планетолог из миссии New Horizons, отметил, что ни одна планета в полной мере не очищает свою орбиту, что ставит под сомнение само определение.

Кроме того, текущие критерии МАС ориентированы исключительно на Солнечную систему, игнорируя множество экзопланет, обнаруженных за последние годы. С появлением более 5000 подтвержденных экзопланет, вращающихся вокруг других звезд, стало очевидно, что определение планеты должно учитывать и эти объекты.

Чтобы решить эти проблемы, группа ученых предложила новое определение планеты, которое включает следующие критерии:

- Небесное тело должно вращаться вокруг одной или нескольких звезд, коричневых карликов или звездных остатков.

- Масса объекта должна быть более 10^23 кг.

- Масса объекта должна быть менее 13 масс Юпитера (2,5 × 10^28 кг).

Новое определение делает классификацию более универсальной, учитывая как объекты внутри Солнечной системы, так и экзопланеты. Оно также устраняет неясности, связанные с критерием "очистки орбиты". Вместо этого новый нижний предел массы в 10^23 кг определяет, когда гравитация начинает формировать объект в сферическую форму. Таким образом, объекты становятся "динамически доминирующими", собирая или выбрасывая мелкие тела из своего окружения.

Для тех, кто надеялся на возвращение Плутона в статус планеты, новость может оказаться разочаровывающей. Масса Плутона составляет около 1,3 × 10^22 кг, что немного не дотягивает до нового порога. В то же время, Меркурий и другие крупные тела продолжают удовлетворять новым критериям.

Нижний предел массы также помогает устранить споры о том, что значит "очистить орбиту". С вышеупомянутой массой объект становится достаточно крупным, чтобы доминировать в своем орбитальном пространстве. "Все планеты в нашей Солнечной системе обладают динамическим доминированием, тогда как карликовые планеты и астероиды нет," — пояснил Жан-Люк Марго, ведущий автор исследования.

Новое определение также вводит верхний предел массы планет, что помогает отличать их от звезд. Некоторые объекты, с массой более 13 масс Юпитера, способны запускать термоядерный синтез дейтерия в своих ядрах, превращаясь в нечто среднее между планетами и звездами.

"Привязка определений к массе устраняет многие споры и неопределенности," — отметил Бретт Глэдман, соавтор исследования. — "Масса — это легко измеряемая величина, что делает определение более простым и объективным."

Введение нового определения планеты не только поможет лучше классифицировать небесные тела, но и улучшит наше понимание космоса. В ближайшие месяцы мы увидим, как это предложение будет обсуждаться и, возможно, утверждено астрономическим сообществом.