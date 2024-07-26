Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес сообщил о проблемах с качеством на заводе в Мичигане, где производятся грузовики Ram 1500. Высокий процент свежесобранных автомобилей требует ремонта перед отправкой к дилерам, что увеличивает затраты и задерживает поставки.

Автомобильная промышленность — это сложный и многогранный процесс, где каждая деталь имеет значение. Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес недавно поделился информацией о проблемах с качеством на одном из заводов компании в США. Это заявление подчеркнуло необходимость улучшения производственных процессов и контроля качества, особенно когда речь идет о таких популярных моделях, как Ram 1500.

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Производство автомобилей всегда было непростой задачей, и Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis, знает это как никто другой. На этой неделе он сделал важное заявление о проблемах с качеством на заводе в Sterling Heights, Мичиган, где производятся популярные грузовики Ram 1500. Таварес подчеркнул, что слишком много автомобилей, сошедших с конвейера, требуют ремонта перед отправкой дилерам, что значительно увеличивает затраты и вызывает задержки.

Таварес отметил, что уровень прямых поставок (DRR) на некоторых заводах Stellantis, включая Sterling Heights, оставляет желать лучшего. DRR отражает процент автомобилей, которые могут быть отправлены дилерам без необходимости в ремонте. Идеальный DRR подразумевает, что автомобили сразу после сборки готовы к продаже, однако в случае с Ram 1500 этот показатель оказался недостаточно высоким.

Основной причиной низкого уровня DRR стали проблемы, связанные с качеством сборки. Исправление дефектов требует дополнительных ресурсов и времени, что не только увеличивает производственные затраты, но и задерживает поставки готовых автомобилей. Кроме того, существует риск возникновения новых проблем, если исправления не будут выполнены должным образом. Это создает дополнительную нагрузку на производственные процессы и снижает общую эффективность работы завода.

Помимо проблем с качеством, Таварес указал на неудачный момент для выпуска более дорогих версий Ram 1500. Он считает, что компания должна была сосредоточиться на производстве более востребованных моделей, вместо того чтобы заполнять склады дилеров менее популярными конфигурациями.

Несмотря на сложности, глава Stellantis выразил оптимизм относительно улучшения ситуации. Он подчеркнул, что компания предпринимает активные шаги для повышения качества продукции, хотя этот процесс оказался "болезненным". Перебои в цепочке поставок и проблемы на других заводах также оказали негативное влияние на производство Ram 1500.

Продажи Stellantis в Северной Америке снизились на 18 процентов в первой половине года, и одной из главных причин стала задержка поставок Ram 1500. Запуск обновленной версии модели замедлил производство из-за необходимости адаптации к новому формату. Это еще больше усложнило ситуацию с наличием автомобилей на рынке.

Таварес уверен, что компания сможет справиться с текущими вызовами и улучшить качество продукции, что в конечном итоге положительно скажется на продажах и репутации Stellantis.