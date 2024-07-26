Toyota объявила об обширном отзыве 100 000 автомобилей Tundra и Lexus LX600 из-за дефектов двигателей. Владельцам предложат бесплатную замену проблемных агрегатов.

Toyota продолжает сталкиваться с серьезной проблемой, которая затронула более 100 000 автомобилей, выпущенных в последние два года.

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В мае 2024 года Toyota инициировала отзыв автомобилей Tundra и Lexus LX600, оснащенных 3,4-литровыми двигателями V-6 с двойным турбонаддувом, после обнаружения потенциально серьезной проблемы. Причиной отзыва стало наличие производственного мусора в двигателях, который не был полностью удален в процессе сборки. Этот мусор может привести к поломке коренных подшипников коленчатого вала, что в свою очередь создает риск возникновения серьезных проблем безопасности, таких как внезапная поломка двигателя во время движения.

Отзыв затронет 102 092 автомобиля, из которых 98 568 — это Tundra, а 3 524 — модели Lexus LX600. Toyota признала, что проблема возникает из-за некачественного очищения двигателей на заводе, что приводит к накоплению мусора. Если посторонние частички попадают в двигатель, это может вызвать повреждение критических компонентов, что представляет опасность для владельцев автомобилей. В документах к отзыву указано 824 случая гарантийных требований, которые могут быть связаны с данной проблемой.

Первоначально, когда отзыв был объявлен, Toyota лишь сообщила о проблеме и указала, что в будущем будут предприняты меры по ее устранению. Теперь компания уточнила, что наиболее надежным и эффективным решением является замена двигателей. Все затронутые автомобили получат новые двигатели бесплатно для их владельцев. Это решение стало необходимым шагом для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Для Tundra отзыв охватывает автомобили, выпущенные с 2 ноября 2021 года по 13 февраля 2023 года, тогда как для Lexus LX600 речь идет о моделях, произведенных с 30 июля 2021 года по 25 ноября 2022 года. Toyota уже начала подготовку к массовой замене двигателей и планирует начать уведомление владельцев в конце июля.

Владельцы затронутых автомобилей могут напрямую связаться с представителями Toyota для получения дополнительной информации и уточнения деталей замены. Автопроизводитель подчеркивает, что на данный момент нет зарегистрированных случаев травм, связанных с этой проблемой, но настоятельно рекомендует владельцам следить за состоянием своих транспортных средств и следовать инструкциям, предоставленным в рамках отзыва.