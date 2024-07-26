Исследователи Массачусетского технологического института разработали инновационный метод получения водорода с нулевыми выбросами, используя алюминий из старых банок, морскую воду и кофеин. Этот подход может революционизировать способы получения чистой энергии для морских судов и подводных аппаратов.

В условиях глобального потепления и растущей необходимости в переходе на устойчивые источники энергии ученые продолжают искать инновационные решения. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) сделали значительный шаг вперед, разработав метод получения водорода, который не только эффективен, но и экологически чист. Используя алюминий из переработанных банок, морскую воду и добавляя кофеин, команда ученых создала систему, способную производить водород без выбросов углерода.

реклама

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Physical Science, описывает, как алюминий, подвергнутый специальной обработке, может реагировать с морской водой, выделяя водородный газ. Этот процесс происходит благодаря взаимодействию алюминия с солями, содержащимися в морской воде, что позволяет избежать образования защитной оксидной пленки, которая обычно препятствует реакции. В отличие от традиционных методов, где водород хранится в газообразном состоянии, новая методика позволяет создавать его непосредственно на месте, что значительно снижает риски, связанные с транспортировкой.

Одним из самых интересных аспектов исследования стало использование кофеина. Ученые обнаружили, что добавление кофейной гущи ускоряет реакцию, позволяя получать водород в пять раз быстрее. Это открытие стало неожиданным, но оно дало ключ к оптимизации процесса. Активный ингредиент кофеина, имидазол, проникает в алюминий, позволяя ему взаимодействовать с морской водой более эффективно.

Команда разработала компактный реактор, который может быть установлен на морских судах или подводных аппаратах. Он будет работать на основе запаса алюминиевых гранул, полученных из переработанных банок, и небольшого количества галлия и кофеина. Эти компоненты можно будет легко пополнять, что делает систему удобной для использования в удаленных районах.

Ученые подчеркивают, что морская вода является доступным источником для получения необходимого водорода, а алюминий, как стабильный и распространенный материал, может служить основой для этой технологии. В отличие от традиционных методов, где требуется хранение водорода в сжиженном виде, новый подход позволяет использовать алюминий в качестве «топлива», что значительно упрощает логистику.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что одна гранула алюминия может производить до 400 миллилитров водорода всего за пять минут. Это делает метод не только эффективным, но и экономически целесообразным. Однако для масштабирования потребуется оптимизация использования галлия и индия, так как эти металлы являются дорогими и редкими.

Исследователи также изучают возможность использования влаги из окружающей среды для получения воды, что может еще больше снизить затраты и сделать процесс более устойчивым. В будущем они планируют протестировать свою технологию на различных типах транспортных средств, включая грузовики и поезда, что может значительно изменить подход к использованию водорода в качестве топлива.