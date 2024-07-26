Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые MIT получили водород без выбросов, используя банки из-под газировки, морскую воду и кофеин
Исследователи Массачусетского технологического института разработали инновационный метод получения водорода с нулевыми выбросами, используя алюминий из старых банок, морскую воду и кофеин. Этот подход может революционизировать способы получения чистой энергии для морских судов и подводных аппаратов.

В условиях глобального потепления и растущей необходимости в переходе на устойчивые источники энергии ученые продолжают искать инновационные решения. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) сделали значительный шаг вперед, разработав метод получения водорода, который не только эффективен, но и экологически чист. Используя алюминий из переработанных банок, морскую воду и добавляя кофеин, команда ученых создала систему, способную производить водород без выбросов углерода.

реклама

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Physical Science, описывает, как алюминий, подвергнутый специальной обработке, может реагировать с морской водой, выделяя водородный газ. Этот процесс происходит благодаря взаимодействию алюминия с солями, содержащимися в морской воде, что позволяет избежать образования защитной оксидной пленки, которая обычно препятствует реакции. В отличие от традиционных методов, где водород хранится в газообразном состоянии, новая методика позволяет создавать его непосредственно на месте, что значительно снижает риски, связанные с транспортировкой.

Одним из самых интересных аспектов исследования стало использование кофеина. Ученые обнаружили, что добавление кофейной гущи ускоряет реакцию, позволяя получать водород в пять раз быстрее. Это открытие стало неожиданным, но оно дало ключ к оптимизации процесса. Активный ингредиент кофеина, имидазол, проникает в алюминий, позволяя ему взаимодействовать с морской водой более эффективно.

Команда разработала компактный реактор, который может быть установлен на морских судах или подводных аппаратах. Он будет работать на основе запаса алюминиевых гранул, полученных из переработанных банок, и небольшого количества галлия и кофеина. Эти компоненты можно будет легко пополнять, что делает систему удобной для использования в удаленных районах.

Ученые подчеркивают, что морская вода является доступным источником для получения необходимого водорода, а алюминий, как стабильный и распространенный материал, может служить основой для этой технологии. В отличие от традиционных методов, где требуется хранение водорода в сжиженном виде, новый подход позволяет использовать алюминий в качестве «топлива», что значительно упрощает логистику.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что одна гранула алюминия может производить до 400 миллилитров водорода всего за пять минут. Это делает метод не только эффективным, но и экономически целесообразным. Однако для масштабирования потребуется оптимизация использования галлия и индия, так как эти металлы являются дорогими и редкими.

Исследователи также изучают возможность использования влаги из окружающей среды для получения воды, что может еще больше снизить затраты и сделать процесс более устойчивым. В будущем они планируют протестировать свою технологию на различных типах транспортных средств, включая грузовики и поезда, что может значительно изменить подход к использованию водорода в качестве топлива.

#mit #водород #чистая энергия #алюминий #морская вода #кофеин
Источник: cell.com
+
Написать комментарий (0)
Химик объяснил, как делают кофе без кофеина и какой у него настоящий химический состав
MIT разработал метод, позволяющий роботам точно манипулировать объектами без реального опыта
БЕЛАЗ запускает водородный проект на Сахалине с новыми самосвалами-гибридами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
5
"Искандеры" посетили Харьковский бронетанковый завод, уничтожив оборудование и стоянку с техникой
6
Опубликованы первые изображения пользовательского интерфейса камеры One UI 7
4
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
6
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
116
Российские войска радиоэлектронной борьбы научились выявлять старших офицеров ВСУ за 1-2 минуты
7
Nvidia выпустит для Поднебесной "специальный чип" B20
+
Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
203-мм "Малка" переиграла в артиллерийской дуэли германскую САУ PzH 2000 и поразила её 110-кг БЧ
1
В сеть попали сравнительные тесты Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K
4
Porsche продемонстрировала прототипы электрического Cayenne, вышедшие на тесты
+
Третьего не дано: в Кремле заявили, что цели СВО будут достигнуты либо военным путём, либо через переговоры
17
Realme GT 7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 будет поддерживать 120-кратный цифровой зум
1
Первый сезон сериала «Severance» стал самым дорогим в истории с ценой в $20 млн. за эпизод
3
В ночь с 24 на 25 июля ВКС России вновь нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
2
Infinix представит смартфон Note 40X 5 августа
+
Pixel 9Pro Fold будет использовать стандартное квадратное соотношение сторон с разрешением 2152х2076
+
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
Sony представила новые функции для PS5, которые будут протестированы в следующем обновлении
1
Компания Samsung готовится к выпуску своей новой флагманской серии планшетов Galaxy Tab S10+
1

Популярные статьи

15 лайфхаков для PlayStation 5
10
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
31
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
3
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
55
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
2
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
187
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
16
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
7

Сейчас обсуждают

Gamandril
18:18
Ты придумал критерии нормальности? И как непонимание происходящего связано с допиливанием? Тебе пора бросать тяжелые наркотики. Где ты там нашел допиливание линукса не представляю. Тебе явно нужно вып...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
Cowboy Huggies
18:15
Это у всех так, кто сидит весь день в офисе, либо играет.
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
Михаил Сухоплюев
18:14
кто подскажет как снять систему охлаждения с видеокарты gigabayte rtx 4090 gaming oc. Все винты открутил с задней крышки, но что-то все равно держит радиатор.
Igor's Lab: NVIDIA экономит на термопасте, что приводит к её быстрому высыханию и перегреву GPU
armadaovs
18:13
я уже два года пытаюсь дочитать "оно". рекостная муть и графомания.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
lelik1974
18:13
ФБКшная ботоферма в комментариях создаёт видимость недовольства, бгг.
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
armadaovs
18:12
вот кладбище действительно крепкий хоррор.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
armadaovs
18:11
посмотрел фильм кубрика будучи взрослым дядей с богатым багажом просмотренных фильмов. и не понял его культовости. в фильме было много стандартных хорор приёмов, в не лучшем исполнении, фильм запомнил...
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
armadaovs
17:59
а чему удивляться, учитывая что набиулина ставленница рокфеллеров и обязана выполнять их волю, учитывая что центробанк россии является частью всемирной сети федерального резерва.
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18 %
armadaovs
17:58
а ты, не мамкин комнатный экономист, скажи, в чём он не прав? в том что 300/наносек ит-спецы получают баснословные деньги не пойми за что, и при этом всё равно рвут когти в релокацию как только получа...
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18 %
Smokingman
17:57
Чимбал, перелогинься. Это только в твоем говнодистрибутиве все через задницу.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем