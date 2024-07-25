Honda объявила о сокращении мощностей по производству бензиновых автомобилей в Китае на 30%, что приведет к закрытию двух заводов. Это решение отражает спад спроса на японские автомобили на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Автомобильная промышленность в Китае, крупнейшем рынке для автопроизводителей, сталкивается с серьезными вызовами. Недавние решения крупных компаний, таких как Honda, подчеркивают необходимость адаптации к изменяющимся условиям рынка. Сокращение объемов производства и закрытие заводов становятся ответом на снижение спроса на бензиновые автомобили, что ставит под угрозу будущее традиционных технологий в условиях растущей популярности электромобилей.

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Honda Motor объявила о значительном сокращении своих мощностей по производству бензиновых автомобилей в Китае. Компания планирует уменьшить годовой объем производства с 1,49 миллиона до 1 миллиона автомобилей, что составляет сокращение на 30%. Это решение приведет к закрытию или приостановке работы двух заводов и сокращению выпуска примерно на 500 000 автомобилей, что эквивалентно 10% от общего мирового производства Honda.

Первым шагом в этом процессе станет закрытие завода в Гуанчжоу, который прекратит свою деятельность в октябре. Завод в Ухане также будет закрыт, начиная с ноября. Эти меры являются частью более широкой стратегии компании, направленной на адаптацию к текущему состоянию рынка, где японские автомобили, включая продукцию Honda, сталкиваются с заметным спадом спроса.

Согласно данным, Honda активно увеличивала свои производственные мощности в Китае с 1990-х годов. На сегодняшний день страна стала крупнейшей производственной базой для компании, превышая объемы производства в США. Однако, несмотря на это, уровень эксплуатации заводов в Китае остается на уровне около 50%. Это создает избыточные производственные мощности, что, в свою очередь, вынуждает Honda и других автопроизводителей пересматривать свои стратегии.

Интересно отметить, что Honda не единственная компания, принимающая такие меры. В июне Nissan также закрыл завод в провинции Цзянсу, что привело к снижению годовой производственной мощности на 10% или 1,6 миллиона автомобилей. Это подчеркивает общую тенденцию среди японских автопроизводителей, которые вынуждены адаптироваться к изменяющимся условиям на китайском рынке.

Снижение производства Honda в Китае стало рекордным среди японских компаний и свидетельствует о том, что автопроизводители должны учитывать не только внутренние экономические факторы, но и глобальные тренды. Растущая популярность электромобилей и изменение потребительских предпочтений оказывают давление на традиционные технологии, что может привести к дальнейшим изменениям в производственных стратегиях.