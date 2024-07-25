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ВТБ запускает новый сервис: автомобили в аренду или по подписке
ВТБ представил новый онлайн-сервис «ВТБ Авто», который предлагает россиянам гибкие варианты приобретения автомобилей. Клиенты могут выбрать между арендой с последующим выкупом или долгосрочной подпиской с полным обслуживанием.

Сфера автомобильных услуг в России претерпевает значительные изменения, и одним из ярких примеров этого является запуск нового сервиса от ВТБ. Банк предлагает решения для тех, кто хочет приобрести автомобиль, но не готов сразу выплачивать всю сумму. Сервис «ВТБ Авто» позволяет клиентам выбирать между различными формами владения, включая аренду с возможностью выкупа и долгосрочную подписку на автомобиль, что делает процесс более доступным и удобным.

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Сервис «ВТБ Авто» предлагает уникальные условия для клиентов, желающих приобрести автомобиль. Один из ключевых вариантов — это покупка автомобиля частями. Клиенты могут арендовать машину на три месяца, в течение которых они оплачивают бронь и фиксированные ежемесячные платежи. По истечении этого срока у них есть возможность выкупить автомобиль по остаточной стоимости, используя как кредит, так и собственные средства. Если же автомобиль не подошел, клиент может отказаться от выкупа и выбрать новый в аренду.

Кроме того, сервис предлагает долгосрочную подписку на автомобили с полным обслуживанием. Это означает, что все заботы о регистрации, страховании, оплате транспортного налога, шиномонтаже и техническом обслуживании ложатся на плечи банка. По истечении трех лет подписки клиент может либо выкупить автомобиль по остаточной стоимости, либо вернуть его и оформить новую подписку на другой автомобиль.

Интересно, что по данным недавнего опроса, каждый шестой россиянин готов отказаться от личного автомобиля. Основными причинами стали развитие общественного транспорта, рост цен на топливо, дефицит автозапчастей и ухудшение ситуации с пробками и парковками. В этом контексте гибкие схемы владения автомобилем становятся особенно актуальными.

Оплата частями, по мнению ВТБ, имеет множество преимуществ. Во-первых, это сниженные цены без скрытых платежей и комиссий. Клиенты могут начать пользоваться автомобилем, заплатив всего 20 000 рублей. В первые три месяца аренды в стоимость включены полное страхование, налоги и регистрация. Кроме того, предусмотрены гарантии от производителя и скидки на обслуживание.

Как работает схема оплаты частями? В течение первых трех месяцев автомобиль находится в аренде, и арендные платежи идут в счет его стоимости. После завершения этого периода клиент может выкупить автомобиль удобным для него способом. ВТБ также предлагает широкий выбор автомобилей популярных зарубежных марок, которые уже находятся в наличии и прошли все необходимые процедуры растаможки.

Важно отметить, что все автомобили имеют прозрачную историю, проверенную по VIN-коду. Они были куплены и обслуживались у официальных дилеров, что гарантирует их надежность и отличное состояние. Сервис обеспечивает простую и безопасную сделку, а также предлагает автокредитование на специальных условиях. Кроме того, ВТБ предлагает бесплатную доставку автомобиля до дома клиента.


#автомобили #подписка #втб #аренда #финансовые услуги
Источник: vtb-auto.ru
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