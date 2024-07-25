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Американская Pratt & Whitney внедряет 3D-печать для двигателя F-35 и для беспилотников в будущем
Компания Pratt & Whitney анонсировала использование аддитивного производства для создания деталей двигателя F-35. Эта технология обещает снизить затраты и ускорить производство, делая продукцию более привлекательной для массовых программ.

В условиях растущих требований к эффективности и снижению затрат в оборонной промышленности, компания Pratt & Whitney делает шаг вперед, внедряя аддитивное производство для создания деталей двигателя F-35. Эта инновационная технология, известная как 3D-печать, не только ускоряет процесс производства, но и значительно уменьшает вес компонентов, что является критически важным для авиации. Ведущие специалисты компании уверены, что это решение позволит не только улучшить характеристики истребителей, но и сделает их более доступными для массового производства.

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По словам Джилл Альбертелли, президента Pratt & Whitney по военным двигателям, компания активно работает над внедрением аддитивного производства в конструкцию двигателя F135, который используется в истребителе F-35 Joint Strike Fighter. Она отметила, что эта технология может существенно упростить процесс ремонта и модернизации двигателей, что в свою очередь повысит их надежность и эффективность.

Pratt & Whitney начала свои эксперименты с аддитивным производством еще в 2018 году, сосредоточив внимание на корпусе задней кромки выхлопной трубы, который играет ключевую роль в направлении выхлопных газов. Традиционный метод изготовления таких деталей — гидроформинг, при котором металлические пластины формируются под высоким давлением. В отличие от этого, аддитивное производство или 3D-печать, позволяет создавать детали путем послойного сплавления металлических порошков, что открывает новые горизонты в дизайне и производительности.

Преимущества аддитивного производства заключаются не только в снижении стоимости и увеличении скорости производства, но и в уменьшении общего веса компонентов. Это особенно важно для авиационной техники, где каждый грамм имеет значение. Альбертелли подчеркнула, что внедрение новых материалов требует дополнительной сертификации, что также является важным аспектом при разработке новых двигателей.

Помимо работы над F135, Pratt & Whitney также планирует использовать аддитивное производство в более простых моделях, таких как TJ150. Это направление связано с инициативой Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВВС США, направленной на массовое производство доступных беспилотников. По словам Альбертелли, в результате внедрения аддитивных технологий количество деталей двигателя удалось сократить с 50 до менее пяти, что значительно упрощает процесс сборки и обслуживания.

Альбертелли также отметила, что ВВС США рассматривают аддитивное производство как способ снижения нагрузки на цепочку поставок. Это особенно актуально в свете глобальных вызовов, связанных с логистикой и поставками компонентов для оборонной промышленности. Применение аддитивных технологий может стать ключевым фактором, позволяющим ВВС эффективно реализовать свои амбициозные планы по массовому производству беспилотников.

Тестирование новой конфигурации двигателя TJ150, в которой будут использованы детали, изготовленные методом аддитивного производства, начнется в 2025 году, после чего последуют высотные и летные испытания. Это позволит оценить эффективность новой технологии и ее влияние на производительность двигателей.

Pratt & Whitney активно обсуждает с клиентами возможности использования аддитивного производства для различных платформ, включая CCA. Альбертелли уверена, что спрос на такие решения будет огромным, как на внутреннем, так и на международном рынках. Заказы на двигательные системы для беспилотников могут исчисляться тысячами, что подтверждает растущий интерес к новым технологиям и решениям в области авиации.

#авиация #f-35 #3d-печать #pratt &amp; whitney #аддитивное производство
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