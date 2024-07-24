Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В США еще не определились с концепцией истребителей нового поколения, переосмысливая ландшафт угроз
В интервью Breaking Defense глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о необходимости пересмотра концепции истребителей нового поколения. Это связано с изменяющимся ландшафтом угроз и возможностью внедрения беспилотных технологий.

Современные вызовы в области безопасности требуют от военных стратегий гибкости и адаптивности. В связи с этим глава ВВС США Фрэнк Кендалл в недавнем интервью, которое он дал для Breaking Defense, поднял важные вопросы о будущем истребителей нового поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD). Он отметил, что ВВС США переосмысливает свои подходы к проектированию истребителей, учитывая новые угрозы и технологические достижения. А они ставят под сомнение необходимость пилотируемых самолетов и открывает двери для беспилотных решений.

реклама

Фрэнк Кендалл подчеркнул, что решение о том, будет ли новый истребитель пилотируемым, еще не принято. Несмотря на уверенность в том, что шестое поколение истребителей будет иметь пилота, он отметил, что ВВС США должны тщательно проанализировать свои требования к проектированию и возможностям NGAD. Это означает, что служба может вернуться к более глубокому изучению концепции, прежде чем двигаться дальше.

Кендалл также сказал Breaking Defense, что необходимо учитывать общую стоимость проекта, включая как воздушное транспортное средство, так и двигатель. Он отметил, что силовая установка — это лишь одна из составляющих, и ее стоимость не должна доминировать в обсуждении. Это, по его мнению, подчеркивает важность комплексного подхода к разработке новых истребителей.

Обсуждение возможности создания беспилотного NGAD, пишет Breaking Defense, может вызвать беспокойство среди традиционалистов в ВВС США, которые гордятся пилотируемыми самолетами. Однако аналитик Дж. Дж. Джертлер из Teal Group отметил, что такая открытость к новым идеям показывает серьезный подход Кендалла к анализу всех вариантов. Это может помочь избежать ошибок в проектировании и реализации программы.

Кендалл также упомянул, что инфраструктура, необходимая для поддержки истребителей, таких как F-22, может создавать уязвимости. Например, длина взлетно-посадочной полосы становится критическим фактором, который требует внимания. Эти аспекты становятся особенно актуальными в свете современных угроз.

ВВС США уже давно осознают, что NGAD будет дорогим проектом, и Кендалл часто использует алгоритм оценки стоимости, сравнивая ее с программой уже подорожавшего F-35 Joint Strike Fighter. Однако с учетом растущих расходов на другие важные программы, американские чиновники начали открыто сомневаться, насколько реалистичными являются их амбиции.

Кендалл также отметил, что концепция истребителей нового поколения должна быть адаптирована к изменяющимся условиям на поле боя. Современные угрозы, такие как усовершенствованные системы ПВО и технологии противодействия скрытности, требуют пересмотра подходов к проектированию и эксплуатации NGAD. Он указал на то, что ВВС больше не действуют против устаревших угроз, а сталкиваются с новыми вызовами, такими как Китай.

По словам Кендалла, новая концепция NGAD должна учитывать не только возможности самой платформы, но и то, как она будет интегрироваться в более широкую сеть боевых действий. Это включает в себя взаимодействие с будущими беспилотниками, известными как Collaborative Combat Aircraft (CCA), а также с космическими возможностями и новыми видами оружия.

Аналитик Ричард Абулафия из AeroDynamic Advisory отметил, что текущие дискуссии о требованиях к NGAD указывают на возможные трудности в достижении господства в воздухе. Он подчеркнул, что современные военные конфликты, такие как сейчас на Украине, показывают, что установить постоянный контроль над воздухом становится все сложнее. Это требует от ВВС переосмысления своих ресурсов и стратегий.

Кендалл также выразил мнение, что необходимо учитывать реальность, а не идеализированные представления о будущем. Он отметил, что график закупок должен быть гибким, чтобы реагировать на изменения в угрозах и технологиях. Это может означать, что задержки в разработке NGAD не только вероятны, но и уже происходят.

#истребители #ввс сша #ngad
Источник: breakingdefense.com
+
Написать комментарий (0)
Эксперты Defense News рассказали, как истребители шестого поколения изменят стратегию воздушного боя
DN: В США запускают проект прототипа самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
14
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
4
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
11
В России началось строительство нового металлургического завода
10
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
OneXPlayer представила портативный компьютер M1 Mini PC на процессоре Intel Core Ultra 9 185H
1
На Иртыше спустя 30 лет возобновят проект строительства Семипалатинской ГЭС
+
Представлены характеристики и фото нового бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7
+
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
«Искандер-М» накрыл расположение с десятками иностранных инструкторов в Харьковской области
+
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
9
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Смартфон, получивший название Samsung Galaxy Wide 7, замечен в базе Google Play Console
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
Reuters: Скачок стоимости акций Neuralink вызывает у сотрудников Маска желание обналичить средства
+
«Роскосмос» предоставил информацию о графике строительства российской космической станции
2
В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
1
Vivo готовится к запуску нового флагманского смартфона T3 Ultra
1
Концепция истребителя 6-го поколения Tempest представлена на авиасалоне в Фарнборо
3
Ранний доступ к Soulframe начнется осенью этого года - мир будет больше, чем открытые зоны Warframe
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
33
История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
1
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
10
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
4
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
62
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
9
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
29
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
9

Сейчас обсуждают

Sterepando Mandreman
21:47
Зачем мучатся и сидеть на костылях? Мощность они ограничивали.
Студия ModelFarm, работающая с Unreal Engine, заменяет топовые процессоры Intel на AMD
Артём Николаев
21:45
Они в начале года были огнище. Были и промокоды на 25-30%, и бонусами могли навалить 15-20, а это считай чистый кэш + ещё 5-8% у некоторых в Тинькове попадается на ММ. Народ таким образом видюхи покуп...
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
SlyBiBi
21:43
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
SlyBiBi
21:43
Это рекламное ЧМО строчит свои ВЫСЕРЫ, аки из пулемета.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
Дюсель Дора
21:40
4 тоже кал. вспомните говногварц лгбтегаси
CD Projekt RED работает над устранением лагов в The Witcher 4 на Unreal Engine
Neela Veronte
21:36
Ничоси
В сеть попала фотография процессора Ryzen 7 9700X и его упаковка
Артур Семиряк
21:31
Сижу на устаревшей(для кого-то) платформе Lga 1151 V2. И мне стыдно, что происходит с Интелом сейчас. Ну умели же делать хорошие процессоры, зачем меняться ролями с АМД?
В студии ModelFarm заявили, что откажутся от систем на процессорах Intel, в пользу AMD Ryzen 9 9950X
Mekanika
21:26
Э-э-э, не то чтобы я пост каким-либо доступным мне образом не прочёл ... но с броневика на 100км - я правильно понял? Если да, то каким, мать его, образом они собираются игнорировать кривизну планеты?...
Глава Lockheed Martin сообщил о работе над лазерной системой для поражения БПЛА на расстоянии 100 км
ЧatoБoт
21:16
Временное территориальное недоразумение по кличке Некроина должно быть ликвидировано! Без вариантов. З.Ы. А куда пропали ресурсные каклы? Почему не слышно их бравых переможных всхрюков?
Третьего не дано: в Кремле заявили, что цели СВО будут достигнуты либо военным путём, либо через переговоры
Yashiko-san
21:09
У райзенов прирост в 17% на ядро в сравнении с прошлым поколением и их флагман быстрей интеловского на 10-15% в зависимости от задачи. В играх он равен примерно. Но все что не игры - быстрее гораздо и...
Флагманский Core Ultra 9 285K в однопоточной нагрузке оказался равен Core i9-14900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем