В интервью Breaking Defense глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о необходимости пересмотра концепции истребителей нового поколения. Это связано с изменяющимся ландшафтом угроз и возможностью внедрения беспилотных технологий.

Современные вызовы в области безопасности требуют от военных стратегий гибкости и адаптивности. В связи с этим глава ВВС США Фрэнк Кендалл в недавнем интервью, которое он дал для Breaking Defense, поднял важные вопросы о будущем истребителей нового поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD). Он отметил, что ВВС США переосмысливает свои подходы к проектированию истребителей, учитывая новые угрозы и технологические достижения. А они ставят под сомнение необходимость пилотируемых самолетов и открывает двери для беспилотных решений.

реклама

Фрэнк Кендалл подчеркнул, что решение о том, будет ли новый истребитель пилотируемым, еще не принято. Несмотря на уверенность в том, что шестое поколение истребителей будет иметь пилота, он отметил, что ВВС США должны тщательно проанализировать свои требования к проектированию и возможностям NGAD. Это означает, что служба может вернуться к более глубокому изучению концепции, прежде чем двигаться дальше.

Кендалл также сказал Breaking Defense, что необходимо учитывать общую стоимость проекта, включая как воздушное транспортное средство, так и двигатель. Он отметил, что силовая установка — это лишь одна из составляющих, и ее стоимость не должна доминировать в обсуждении. Это, по его мнению, подчеркивает важность комплексного подхода к разработке новых истребителей.

Обсуждение возможности создания беспилотного NGAD, пишет Breaking Defense, может вызвать беспокойство среди традиционалистов в ВВС США, которые гордятся пилотируемыми самолетами. Однако аналитик Дж. Дж. Джертлер из Teal Group отметил, что такая открытость к новым идеям показывает серьезный подход Кендалла к анализу всех вариантов. Это может помочь избежать ошибок в проектировании и реализации программы.

Кендалл также упомянул, что инфраструктура, необходимая для поддержки истребителей, таких как F-22, может создавать уязвимости. Например, длина взлетно-посадочной полосы становится критическим фактором, который требует внимания. Эти аспекты становятся особенно актуальными в свете современных угроз.

ВВС США уже давно осознают, что NGAD будет дорогим проектом, и Кендалл часто использует алгоритм оценки стоимости, сравнивая ее с программой уже подорожавшего F-35 Joint Strike Fighter. Однако с учетом растущих расходов на другие важные программы, американские чиновники начали открыто сомневаться, насколько реалистичными являются их амбиции.

Кендалл также отметил, что концепция истребителей нового поколения должна быть адаптирована к изменяющимся условиям на поле боя. Современные угрозы, такие как усовершенствованные системы ПВО и технологии противодействия скрытности, требуют пересмотра подходов к проектированию и эксплуатации NGAD. Он указал на то, что ВВС больше не действуют против устаревших угроз, а сталкиваются с новыми вызовами, такими как Китай.

По словам Кендалла, новая концепция NGAD должна учитывать не только возможности самой платформы, но и то, как она будет интегрироваться в более широкую сеть боевых действий. Это включает в себя взаимодействие с будущими беспилотниками, известными как Collaborative Combat Aircraft (CCA), а также с космическими возможностями и новыми видами оружия.

Аналитик Ричард Абулафия из AeroDynamic Advisory отметил, что текущие дискуссии о требованиях к NGAD указывают на возможные трудности в достижении господства в воздухе. Он подчеркнул, что современные военные конфликты, такие как сейчас на Украине, показывают, что установить постоянный контроль над воздухом становится все сложнее. Это требует от ВВС переосмысления своих ресурсов и стратегий.

Кендалл также выразил мнение, что необходимо учитывать реальность, а не идеализированные представления о будущем. Он отметил, что график закупок должен быть гибким, чтобы реагировать на изменения в угрозах и технологиях. Это может означать, что задержки в разработке NGAD не только вероятны, но и уже происходят.