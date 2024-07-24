Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который открывает путь к использованию криптовалюты в международных расчетах. Банк России будет играть ключевую роль в этом процессе, регулируя новые механизмы и обеспечивая безопасность операций.

В условиях глобальной цифровизации финансовых систем, Россия делает шаг навстречу интеграции криптовалюты в международные расчеты. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России запустить экспериментальную площадку для использования цифровых валют. Это может стать важным этапом в развитии финансового рынка страны и изменении подхода к международным транзакциям.

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Законопроект, получивший номер 341257-8, был внесен в Госдуму в апреле 2023 года и в этом месяце был представлен в обновленной версии. Принятый документ позволяет Банку России с 1 сентября начать эксперимент по созданию специальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Это решение стало возможным благодаря необходимости адаптации законодательства к новым экономическим реалиям и цифровым технологиям.

В соответствии с действующим законодательством, в России существует запрет на использование криптовалюты для расчетов. Следует отметить, что новый законопроект предлагает особый правовой режим для проектов в сфере цифровых инноваций. В рамках этого режима могут быть созданы экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных областях, таких как медицина, сельское хозяйство и финансовый рынок. Это позволит выводить определенные проекты из-под действия федеральных законов, что значительно упростит их реализацию.

Одной из ключевых особенностей законопроекта является назначение Банка России в качестве уполномоченного и регулирующего органа. Он будет отвечать за надзор и контроль в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, что подразумевает использование криптовалюты как валютной ценности в международных расчетах. Банк будет иметь право проводить операции с цифровыми валютами, определять права и обязанности как резидентов, так и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

Кроме того, законопроект обязывает Банк России в течение десяти дней информировать Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Росфинмониторинг о любых выявленных рисках в ходе мониторинга деятельности инициаторов ЭПР. Это важный шаг к обеспечению безопасности и прозрачности операций с криптовалютами, что, в свою очередь, может повысить доверие к новым финансовым инструментам.

Разработка механизма использования криптовалюты в международных расчетах была поручена премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в конце 2022 года. Это указывает на серьезность намерений правительства и его готовность адаптироваться к новым вызовам, связанным с цифровыми технологиями.

Несмотря на то что законопроект прошел только первое чтение, его принятие уже вызвало обсуждения среди экспертов и участников рынка. Многие считают, что внедрение криптовалют в международные расчеты может значительно упростить и ускорить транзакции, а также снизить затраты на них. Однако, как и в любом новом направлении, существуют и риски, связанные с безопасностью и регулированием.