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Монополия Sony под угрозой — Apple может начать сотрудничество с Samsung по камерам для iPhone 18
Apple планирует использовать 48-мегапиксельные сенсоры от Samsung для iPhone 18, что может изменить рынок мобильной фотографии. Это сотрудничество может ослабить влияние Sony, которая долгое время была единственным поставщиком камер для iPhone.

С каждым новым поколением iPhone Apple стремится улучшить качество своих камер, и, похоже, в следующем поколении смартфонов произойдут значительные изменения. В частности, аналитики сообщают о возможном переходе к сенсорам от Samsung, что может нарушить многолетнюю монополию Sony на рынке мобильной фотографии для устройств Apple. Это сотрудничество может привести к улучшению качества снимков и расширению возможностей для пользователей.

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На данный момент Sony эксклюзивно поставляет Apple камеры для ее смартфонов, и в ближайшей линейке iPhone 16 ситуация останется прежней. Топовая модель, iPhone 16 Pro Max, будет оснащена новой 48-мегапиксельной камерой Exmor IMX903, которая имеет двухслойные транзисторы и немного увеличенный размер сенсора по сравнению с предшественником, установленным в iPhone 15 Pro Max. Однако в 2026 году ожидается, что Samsung войдет в цепочку поставок камер для Apple, начав поставки для iPhone 18.

Аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что Samsung сможет предложить 48-мегапиксельные сенсоры с размером 1/2,6 дюйма, что станет серьезным вызовом для Sony. Это расширение поставок может помочь Apple снизить затраты, учитывая растущие цены на компоненты смартфонов. Увеличение числа поставщиков позволит компании лучше торговаться с Sony, что может привести к снижению цен на конечные продукты.

Пока неясно, будет ли Samsung поставлять камеры для всей линейки iPhone 18 или только для определенных моделей. Также не уточняется, какие именно сенсоры будут производиться — основной, сверхширокоугольный или телеобъектив. Тем не менее, известно, что Samsung создала специальную команду для разработки и поставки этих сенсоров.

Apple, как всегда, будет стремиться к высокому качеству своих компонентов и стабильности поставок. В прошлом компания не раз разрывала отношения с производителями, которые не соответствовали её строгим стандартам. Поэтому, если Samsung действительно начнет поставлять сенсоры, это станет важным шагом для обеих компаний. Apple сможет протестировать качество и надежность новых компонентов, прежде чем полностью интегрировать их в свои устройства.

Сотрудничество с Samsung может позволить Apple не только улучшить качество камер, но и расширить свои возможности на рынке. Если Samsung справится с поставками сенсоров, это может привести к значительному изменению в распределении долей рынка между производителями камер. В случае успешного результата, Samsung может занять важное место в цепочке поставок Apple.

#apple #samsung #sony #камеры #iphone 18
Источник: wccftech.com
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