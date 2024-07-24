Tesla сообщила о значительном падении чистой прибыли во втором квартале, снизившейся на 45%. Несмотря на рост выручки, компания сталкивается с проблемами в продажах и изменениями на рынке электромобилей.

Tesla продолжает привлекать внимание инвесторов и аналитиков, однако недавние финансовые результаты компании вызывают обеспокоенность. В условиях растущей конкуренции на рынке электромобилей и изменения спроса, компания из Остина, штат Техас, отчиталась о значительном падении прибыли во втором квартале 2024 года. Это падение ставит под сомнение будущее компании и её способность сохранить лидерство в быстро меняющемся мире электромобилей.

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Во втором квартале 2024 года чистая прибыль Tesla составила $1,48 миллиарда, что на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда компания заработала $2,7 миллиарда. Это уже второе подряд снижение квартальной прибыли, что вызывает вопросы о текущих стратегиях компании и её способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Несмотря на падение прибыли, выручка Tesla выросла на 2% и достигла $25,5 миллиарда, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали $24,54 миллиарда. Однако, за исключением единовременных статей, прибыль на акцию составила 52 цента, что оказалось ниже прогнозируемых 61 цента. На фоне этих данных акции Tesla упали на 8% после закрытия торгов, что добавляет напряженности к уже нестабильной ситуации на рынке.

Продажи электроавтомобилей также показали снижение: компания продала 443 956 автомобилей с апреля по июнь, что на 4,8% меньше, чем за тот же период год назад. Хотя этот показатель оказался выше ожиданий аналитиков, он всё равно свидетельствует о снижении интереса к продуктам Tesla, которые, по мнению экспертов, начинают устаревать.

В первой половине 2024 года Tesla реализовала около 831 000 автомобилей, что значительно ниже прогноза генерального директора Илона Маска, который надеялся на продажу 1,8 миллиона автомобилей за весь год. Валовая прибыль компании также снизилась до 18%, что ниже уровня 18,2% годом ранее и значительно ниже 29,1%, достигнутых в первом квартале 2022 года.

Несмотря на сложные условия, Tesla заявила, что смогла достичь рекордной квартальной выручки благодаря своему бизнесу по хранению энергии, который принес более $3 миллиардов дохода, что вдвое больше, чем год назад. Это подтверждает, что компания активно диверсифицирует свои источники дохода.

Илон Маск, стремясь представить Tesla как компанию, занимающуюся не только производством электромобилей, но и робототехникой, заявил, что система «полностью автономного вождения» должна быть готова к работе без человеческого контроля к концу года. Тем не менее, он признал, что его предыдущие прогнозы были слишком оптимистичными, и указал на необходимость дальнейших тестирований.

На фоне этих событий Маск также рассказал о планах по запуску нового, более доступного автомобиля в первой половине следующего года, а также о начале ограниченного производства гуманоидного робота Optimus. Эти инициативы могут стать важными шагами для восстановления интереса к продуктам Tesla.

Одной из причин падения акций стало отсутствие конкретной информации о новых моделях и финансовых целях компании. Аналитики отмечают, что недостаток новостей может оттолкнуть инвесторов, которые ожидают ясности от руководства. В то же время, выручка от нормативных кредитов, приобретенных другими автопроизводителями, достигла $890 миллионов, что вдвое превышает показатели предыдущих кварталов.

Tesla также понесла расходы на реструктуризацию в размере $622 миллионов, уволив более 10% сотрудников. В компании заявили, что находятся между двумя основными волнами роста, и следующая будет связана с достижениями в области автономных транспортных средств и новыми моделями. Однако они также выразили осторожность, предупреждая, что темпы роста продаж могут существенно замедлиться по сравнению с 2023 годом.