Компания Infinix анонсировала новую технологию NFC 720° SphereTech, которая обещает значительно упростить бесконтактные функции для смартфонов. Эта инновация позволит пользователям проводить операции с устройствами под любыми углами, что делает использование NFC более удобным.

Современные технологии стремительно развиваются, и с каждым годом появляются новые решения, которые делают нашу жизнь более удобной. Одной из таких инноваций стала новая технология NFC от компании Infinix, известной своим молодежным подходом к технологиям. С запуском 720° SphereTech NFC, Infinix намерена изменить представление пользователей о бесконтактных функциях, предлагая более гибкое и простое взаимодействие с устройствами.

реклама

NFC (near-field communication) — это технология, которая уже давно завоевала популярность благодаря возможности осуществления беспроводных платежей, доступа к общественному транспорту и управления умными устройствами. Однако традиционные системы NFC имеют свои ограничения, связанные с необходимостью точного выравнивания устройства с считывателем. В этом контексте Infinix представила свою новую технологию 720° SphereTech, которая призвана устранить эти недостатки.

По словам представителей компании, новая форма NFC отличается увеличенным радиусом действия и площадью «целевой» поверхности, что делает ее более чувствительной к взаимодействию с другими устройствами. Теперь пользователи смогут проводить операции не только при прямом контакте, но и под углом, что значительно упрощает процесс использования. Это означает, что пользователи смогут осуществлять платежи и взаимодействовать с терминалами, не беспокоясь о точности наклона своего устройства.

Кроме того, 720° SphereTech NFC будет поддерживать функции удаленного отключения, что добавляет дополнительный уровень безопасности в случае кражи устройства. Это особенно актуально в наше время, когда безопасность данных становится приоритетом для многих пользователей.

Внедрение этой технологии также открывает новые возможности для производителей оборудования. Infinix заявляет, что 720° SphereTech NFC позволит OEM-производителям более гибко размещать чипы в своих устройствах, что, в свою очередь, сделает технологию совместимой с более широким спектром материалов. Однако пока не сообщается, с какими именно материалами будет работать новая технология.

Интересно, что Infinix не уточнила, в каких именно устройствах дебютирует новая технология, оставляя пользователей в ожидании. Тем не менее, эксперты предполагают, что мы можем увидеть 720° SphereTech NFC в будущих продуктах компании уже в 2024 году. Эта неопределенность лишь подогревает интерес к новому решению, которое обещает изменить подход к бесконтактным технологиям.