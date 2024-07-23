Фрегат F31 Brahmaputra ВМС Индии перевернулся и затонул в порту Мумбаи во время ремонта. Пожар, вспыхнувший на борту, стал причиной трагедии, унесшей жизнь одного члена экипажа.

Недавняя трагедия с фрегатом F31 Brahmaputra ВМС Индии подчеркивает серьезные риски, связанные с эксплуатацией военных судов. Инцидент, произошедший 21 июля 2024 года в порту Мумбаи, стал печальным напоминанием о том, как быстро могут развиваться события на борту корабля, находящегося на ремонте. Пожар, вспыхнувший на фрегате, привел к его переворачиванию и затоплению, что вызывает множество вопросов о безопасности и надежности военно-морских технологий.

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Фрегат F31 Brahmaputra, находившийся на ремонте в порту Мумбаи, столкнулся с серьезной аварией, когда вечером 21 июля на борту произошел пожар. Службы экстренного реагирования быстро отреагировали на ситуацию и в течение ночи старались локализовать огонь. Однако, несмотря на их усилия, к утру 22 июля фрегат начал крениться на левый борт и вскоре затонул. Это происшествие оставило одного члена экипажа пропавшим без вести, что добавляет трагизма в эту ситуацию.

Причины опрокидывания фрегата пока остаются неясными. ВМС Индии начали расследование, рассматривая различные факторы, включая возможные ошибки в процедуре пожаротушения и повреждение корпуса судна в результате огня. Ожидается, что после подъема затонувшего корабля будет проведено детальное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Фрегат F31 Brahmaputra является частью проекта 16A и был построен компанией Garden Reach Shipbuilders and Engineers в Калькутте. Это судно имеет водоизмещение около 3850 тонн и представляет собой универсальный военный корабль, способный выполнять широкий спектр задач. Экипаж состоит из 313 человек, что позволяет эффективно управлять сложными системами и вооружением на борту.

Корабль оснащен современными системами управления, включая радары и системы радиоэлектронной борьбы, что значительно повышает его боевую готовность. Вооружение включает 76-мм пушку OTO Melara, противокорабельные ракеты «Калибр-К», противовоздушные и противолодочные системы. Это делает фрегат важным элементом военно-морского флота Индии, способным выполнять задачи в различных условиях.

Интересно, что это не первый инцидент с фрегатами этого класса. В 2016 году другой корабль проекта 16A, F39 Betwa, также перевернулся в том же порту, выходя из сухого дока. Эти повторяющиеся инциденты поднимают серьезные вопросы о структурной целостности и безопасности фрегатов класса Brahmaputra, что требует внимания со стороны командования ВМС Индии.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх уже поручил главнокомандующему ВМС принять меры в связи с инцидентом. Официальные источники сообщают, что министр выразил соболезнования и надежду на безопасность пропавшего моряка. ВМС Индии продолжат анализировать ситуацию и разрабатывать стратегии для предотвращения подобных инцидентов в будущем.