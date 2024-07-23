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Компания Rolls-Royce получила грант в размере $6,2 млн для разработки ядерного микрореактора
Британия бросается вдогонку за Россией, выделив $6,2 млн на ядерный микрореактор для космоса

Современные космические исследования требуют надежных и мощных источников энергии для обеспечения долгосрочных миссий. В этом контексте компания Rolls-Royce сделала значительный шаг вперед, получив финансирование от Британского космического агентства на разработку ядерного микрореактора.

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Недавнее финансирование в размере 4,8 млн фунтов стерлингов ($6,2 млн) от Британского космического агентства (UKSA) позволит Rolls-Royce продолжить работу над своим амбициозным проектом ядерного микрореактора. Этот проект направлен на создание компактного и мощного источника энергии, который сможет обеспечить энергетические потребности как лунных баз, так и космических кораблей.

Ядерный микрореактор отличается от традиционных маломодульных реакторов (SMR) своей компактностью и мобильностью. В то время как SMR может генерировать до 0,5 ГВт и требует значительного пространства для установки, микрореактор способен производить от 1 до 10 МВт и достаточно мал, чтобы поместиться в кузове грузовика. Это делает его идеальным для использования в условиях ограниченного пространства, таких как базы на Луне или Марсе, а также для перемещения между различными локациями.

Основная задача, которую ставит перед собой Rolls-Royce, заключается в создании надежного источника энергии, который будет функционировать независимо от внешних условий. Традиционные источники энергии, такие как солнечные панели и батареи, имеют свои ограничения по сроку службы и производительности. В условиях космоса, где солнечная энергия может быть недоступна или нестабильна, ядерный микрореактор представляет собой решение, способное обеспечить постоянный поток энергии.

Микрореактор будет работать на основе таблеток, содержащих обогащенный уран или плутоний, которые помещены в специальный графитовый сердечник. Этот сердечник помогает контролировать ядерные реакции и эффективно передавать тепло, что делает систему безопасной и надежной. Заказные теплообменники будут использоваться для преобразования тепла в полезную энергию, что позволит использовать эту энергию для различных космических приложений.

Потенциальные применения этого микрореактора включают не только питание лунных и марсианских баз, но и поддержку космических станций и двигательных установок для космических аппаратов. Это может быть как электрическая тяга, например, ионные двигатели, так и тепловые ядерные ракеты, использующие метан в качестве реакционной массы. Такие технологии позволят значительно увеличить полезную нагрузку и скорость межпланетных миссий.

Интересно, что концепция ядерного микрореактора не нова, однако Rolls-Royce, опираясь на свои многолетние традиции в области ядерной энергетики, стремится адаптировать эту технологию для космических нужд. Первое испытание микрореактора запланировано на конец десятилетия, а лунная версия будет протестирована позже. Успех этих испытаний может стать основой для широкого внедрения ядерных технологий в космические исследования.


Директор по новым ядерным и специальным проектам Rolls-Royce, Джейк Томпсон, отметил, что это финансирование станет важным этапом в разработке микрореактора и ускорит технологический прогресс компании. По его словам, будущее освоения космоса во многом зависит от способности генерировать высокие уровни постоянной мощности, и ядерный микрореактор может стать ключевым решением для этого.

Блог Global Chronicles со своей стороны хочет напомнить нашим читателям, что у России на данный момент уже введена в строй межконтинентальная ракета "Буревестник" с ядерным двигателем, который фактически и есть мини-реактор. По всем понятным причинам вся информация по российскому мини ядерному реактору засекречена, и мы не можем сопоставить насколько отечественный мини-реактор схож с концепцией ядерного микрореактора, который только собирается разработать Rolls-Royce.

И еще один момент, по которому блог Global Chronicles хочет высказать свое предположение. Вполне возможно, что заявленная компанией Rolls-Royce разработка ядерного микрореактора для проекта Национальной программы космических инноваций Британии в первую очередь нацелена на применение такого двигателя в военно-промышленном комплексе. Основанием для такого предположения может служить тот факт, что еще в 2020 году еще только разработка вышеупомянутой ракеты "Буревестник" вызвала опасения в Великобритании, в связи с чем даже высказался глава британской военной разведки Джим Хокенхалл, сетуя, что такая ракета может находиться в атмосфере много лет подряд, готовая нанести удар в любой момент.

Самым важным на сегодняшний день является то, что ракета (пока только баллистическая, а не для космических миссий) с таким двигателем в России уже летает, а в Великобритании, судя по официальным заявлениям, пока только выделяются деньги на разработку нечто подобного.

#россия #космос #ядерная энергетика #rolls-royce #микрореактор #британское космическое агентство
Источник: rolls-royce.com
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