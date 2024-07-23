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Норвегия запускает огромную плавучую ветровую турбину мощностью от 40 МВт до 126 МВт
Норвежская компания Wind Catching Systems представила плавучую ветровую турбину мощностью 40 МВт, которая может значительно изменить подход к морской ветроэнергетике. Этот проект получил одобрение от DNV и обещает повысить эффективность и доступность ветровой энергии.

В условиях глобального стремления к переходу на возобновляемые источники энергии, норвежская компания Wind Catching Systems (WCS) сделала значительный шаг вперед, представив уникальную концепцию плавучей ветровой турбины. Эта установка, мощностью 40 МВт, является лишь первой из четырех запланированных для демонстрационного проекта у побережья Норвегии. Система обещает не только высокую мощность, но и упрощение установки и обслуживания, что делает ее привлекательной для использования в морской среде.

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В отличие от традиционных ветряных турбин, которые обычно имеют большие роторы, WCS предлагает новый подход, основанный на массиве меньших роторов, организованных в сетку. Это позволяет значительно увеличить общую мощность установки — до 126 МВт в идеальных условиях. Такой подход обеспечивает равномерное распределение нагрузки и ветровых сил по большому пространству, что делает конструкцию более устойчивой и эффективной.


Конструкция Windcatcher, по словам разработчиков, не только легче устанавливается, но и требует меньших затрат на обслуживание. Это связано с тем, что для установки и ремонта используются небольшие лифты, которые могут легко перемещаться по строительным лесам, обеспечивая удобный доступ к каждому элементу системы. В результате, срок службы таких установок также увеличивается — до 50 лет, что значительно больше по сравнению с 30 годами для традиционных турбин.

С момента своего первого представления в 2021 году проект столкнулся с определенными сомнениями со стороны экспертов. Однако за последние три года WCS смогла добиться значительного прогресса. В июне 2022 года компания привлекла до 10 миллионов долларов инвестиций от GM Ventures, что подтвердило интерес крупных игроков к ее разработкам. Кроме того, WCS получила несколько грантов от норвежского государственного предприятия Enova SF, что свидетельствует о поддержке со стороны правительства в области чистой энергетики.


Недавно проект получил важное одобрение от DNV, международного аккредитованного регистратора, который занимается классификацией и сертификацией в различных отраслях, включая возобновляемую энергетику. Это одобрение стало значительным шагом к реализации демонстрационного проекта, который будет построен у побережья Эйгарден в Норвегии. Генеральный директор WCS, Оле Хеггхайм, отметил, что это событие является важным этапом на пути к строительству первой коммерческой установки.

При высоте более 324 м и примерно такой же ширине эти огромные сети ветряных турбин, казалось бы, выходят за рамки возможного. Просто посмотрите на потенциальный масштаб этого сооружения:

Хотя WCS еще не представила окончательные расчеты по стоимости энергии, известно, что цена производства энергии является ключевым фактором для успешного внедрения проектов в области возобновляемых источников. Если демонстрационный проект подтвердит жизнеспособность концепции Windcatcher, это может привести к значительным изменениям в дизайне и функциональности морских ветряных электростанций.

Потенциал, заложенный в этой технологии, действительно впечатляет. Возможность создания установок мощностью до 126 МВт открывает новые горизонты для морской энергетики, которая может стать более доступной и эффективной. Ожидается, что дальнейшие разработки и испытания Windcatcher смогут продемонстрировать реальную мощь и эффективность этой системы, что может изменить ландшафт возобновляемой энергетики в ближайшие годы.

#ветровая энергия #возобновляемые источники #wind catching systems
Источник: windcatching.com
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