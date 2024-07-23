Disney Research Hub разрабатывает роботов, которые не только функциональны, но и способны передавать эмоции и индивидуальность. Новый двуногий дроид BD-1 стал ярким примером того, как анимация и технологии могут гармонично сочетаться.

В мире технологий, где большинство роботов разрабатываются с акцентом на функциональность и эффективность, Disney Research Hub идет по иному пути. Здесь стремятся создать не просто машины, а настоящих персонажей с характером и индивидуальностью. Недавно команда представила нового двуногого дроида BD-1, который стал воплощением этого подхода, сочетая выразительность анимации с высокими технологиями.

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Дроид BD-1, впервые появившийся в видеоигре Star Wars: Jedi Fallen Order в 2019 году, стал основой для нового проекта исследовательской группы Disney. Этот персонаж, напоминающий некую двуногую птицу, отличается не только внешним видом, но и своей харизматичностью. Он общается с окружающими с помощью звуков, похожих на те, что издает R2-D2, и способен передавать эмоции через язык тела. Именно эта выразительность стала ключевым аспектом для разработчиков, стремящихся оживить дроида в реальной жизни.

В октябре 2023 года команда Disney разработала новую систему управления движением для BD-1, которая позволяет ему двигаться с грацией и стилем. Эта система объединяет анимационные техники с практическими функциями, такими как балансировка и управление движениями. Disney считает, что их многолетний опыт в анимации дает им уникальное понимание того, как должны двигаться машины, чтобы передать различные черты характера — от игривого BD-1 до угрюмого Дарта Вейдера.

Создавая роботов, которые могут взаимодействовать с людьми на более эмоциональном уровне, Disney надеется, что такие машины смогут выстраивать доверительные отношения, используя язык тела. В новом видеоролике, выпущенном исследовательской группой выпущенном несколько дней назад, демонстрируются возможности BD-1, включая систему дистанционного управления, позволяющую контролировать его движения и эмоциональные реакции в реальном времени.





Одним из самых впечатляющих аспектов работы BD-1 является его способность сохранять индивидуальность даже на неровных и сложных поверхностях. Это качество особенно важно, так как дроид может потерять равновесие, если упадет, и его способность адаптироваться к различным условиям становится решающим фактором. В видео также показаны моменты взаимодействия BD-1 с людьми, что вызывает чувство симпатии и привязанности к этому персонажу.

Хотя Disney еще не раскрыла конкретные планы по внедрению этих роботов в свои проекты, очевидно, что они представляют собой одни из самых впечатляющих аниматронных устройств на сегодняшний день. BD-1 мог бы стать звездой живых шоу или фильмов во вселенной «Звездных войн», а также привлечь внимание посетителей парков Диснея, если бы смог успешно взаимодействовать с толпой.

Важно отметить, что Disney удается объединить искусство анимации с реальными технологиями, создавая роботов, которые не только функциональны, но и красивы в движении. Это открывает новые горизонты в области робототехники, где эмоциональная связь с машиной становится не менее важной, чем ее практическое применение. Интересно, как далеко могут зайти эти разработки в будущем и какие новые возможности они откроют для взаимодействия человека и машины.