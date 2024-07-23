Ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе провели исследование, которое показывает, как наш мозг воспринимает время, основываясь на количестве событий. Результаты работы открывают новые горизонты в понимании того, как мы отслеживаем длительность и как это влияет на наше восприятие.

Время — это не просто абстрактное понятие, а нечто, что мы воспринимаем через призму нашего опыта и активности. Каждый из нас сталкивался с тем, что минуты тянутся в ожидании, а часы пролетают, когда мы погружены в интересное занятие. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Невады в Лас-Вегасе, предлагает уникальный взгляд на то, как наш мозг отслеживает время, опираясь не на точные измерения, а на количество событий, происходящих в нашей жизни.

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Исследование, проведенное командой ученых, показало, что наш мозг не работает как традиционные часы, которые фиксируют время с точностью до секунды. Вместо этого он воспринимает время как счетчик, который реагирует на количество событий и переживаний. Это открытие подчеркивает, что восприятие времени зависит от активности и насыщенности нашего опыта.

В ходе эксперимента исследователи сосредоточились на передней поясной коре (ППК) — области мозга, отвечающей за контроль активности и отслеживание опыта. Для этого они использовали крыс, которым предстояло выполнить одно и то же задание 200 раз. Ученые измеряли активность ППК, чтобы выяснить, как меняются паттерны мозговой активности с каждым повторением задачи.

Результаты показали, что активность мозга во время выполнения задания варьировалась от одного повторения к другому, причем эти изменения становились более выраженными с каждым новым подходом. Например, первый и второй раз могли быть схожи, но на 50-м или 100-м повторении различия становились заметными. Интересно, что независимо от времени, затраченного на выполнение задания, общая активность мозга оставалась на одном уровне.

Исследователи провели аналогию с рабочими на фабрике, которые изготавливают одинаковые детали. Если один работник завершает задачу за 30 минут, а другой — за 90, их мозговые волны будут похожи, и они могут одинаково воспринимать прошедшее время. Это подчеркивает, что время, необходимое для выполнения задачи, не влияет на паттерны активности мозга.

Также команда обнаружила, что разные группы мозговых клеток работают над задачами в разные моменты времени, что создает уникальные паттерны активности. Это объясняет, почему итерации, происходящие близко друг к другу, трудно различить, в то время как события, разделенные значительным временным промежутком, воспринимаются совершенно иначе.

Исследование проливает свет на то, как наше восприятие времени изменяется в зависимости от активности. Оно также помогает понять, как мозг организует воспоминания во временной шкале и как мы вспоминаем события, произошедшие в разное время. «Это часть мозга, которую мы используем для отслеживания чего-то вроде разговора во время ужина», — сказал Джеймс Хайман, старший автор исследования. — «Подумайте о течении разговора, и вы сможете вспомнить что-то ранее и позднее во время ужина. Но отделить одно предложение от другого в своей памяти невозможно. Но вы знаете, что говорили об одной теме в начале, о другой во время десерта и о третьей в конце».

Это открытие не только углубляет наше понимание нейробиологии восприятия времени, но и может иметь практическое применение в психологии и когнитивных науках. Понимание того, как мозг обрабатывает временные данные, может помочь в разработке новых методов лечения, направленных на улучшение памяти и восприятия времени у людей с различными расстройствами.