На Международном авиасалоне в Фарнборо три страны-партнера Глобальной программы боевой авиации представили концепцию нового истребителя Tempest. Этот самолет обещает стать флагманом боевой авиации следующего поколения, обладая уникальными аэродинамическими характеристиками и современными технологиями.

С каждым годом технологии в авиации становятся все более сложными и многофункциональными, и новая концепция истребителя Tempest, представленная на Международном авиасалоне в Фарнборо, подтверждает этот тренд. В рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP) Великобритания, Италия и Япония объединяют усилия для создания боевого самолета следующего поколения, который обещает не только улучшенные характеристики, но и уникальные возможности. В этом контексте Tempest становится символом нового подхода к разработке военной авиации, интегрируя передовые технологии и инновационные решения.

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На Международном авиасалоне в Фарнборо три ключевых партнера Глобальной программы боевой авиации — Великобритания, Италия и Япония — продемонстрировали концептуальную модель нового истребителя Tempest. Этот проект стал результатом сотрудничества, начатого в декабре 2023 года, когда три страны решили объединить свои усилия, объединив британский проект BAE Systems Tempest с японским Mitsubishi FX.

Представленный концепт истребителя выделяется своей аэродинамикой и современным дизайном. Одним из самых заметных изменений является увеличенное треугольное крыло, которое обеспечивает лучшее управление и гибкость в выполнении различных миссий. Воздухозаборники, расположенные под углом, способствуют повышению скрытности, а S-образные воздуховоды, интегрированные в конструкцию, уменьшают радиолокационную сигнатуру самолета.

Инженеры BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi Heavy Industries активно работают над проектом, используя передовые цифровые инструменты и методы, такие как компьютерное моделирование и виртуальная реальность. Это позволяет оптимизировать конструкцию самолета на ранних этапах разработки и оперативно вносить изменения.

Герман Клаесен, управляющий директор подразделения Future Combat Air Systems BAE Systems, отметил, что за 18 месяцев с момента запуска программы было достигнуто значительное продвижение в проектировании и разработке нового истребителя. Программа GCAP демонстрирует тесное сотрудничество между тремя государствами и их промышленными партнерами, что является основой для успешной реализации проекта.

Гульельмо Мавилья из Leonardo подчеркнул важность программы для итальянской промышленности и отметил, что каждый партнер привносит уникальные качества и требования, что способствует общему прогрессу. Он также отметил, что программа GCAP имеет стратегическое значение для будущего боевой авиации, обеспечивая совместимость и адаптивность новых технологий.

Согласно планам, новый истребитель должен поступить на вооружение к 2035 году. По заверению разработчиков, он будет одним из самых современных боевых самолетов в мире, обладая интеллектуальной системой вооружения, программно-управляемой интерактивной кабиной и интегрированными датчиками. Эти технологии позволят ему обрабатывать в 10 000 раз больше данных, чем существующие системы, что обеспечит значительное преимущество в боевых условиях.