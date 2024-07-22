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Эксперты Defense News рассказали, как истребители шестого поколения изменят стратегию воздушного боя
Военно-воздушные силы США работают над созданием истребителей шестого поколения, которые обещают революцию в воздушных войнах. Эти самолеты будут обладать высокой скоростью, дальностью полета и новыми технологиями, включая адаптивные двигатели и системы управления.

С переходом к новым технологиям и изменением стратегической обстановки в мире, истребители шестого поколения становятся центром внимания военных экспертов и аналитиков. Эти самолеты обещают не только улучшенные характеристики, но и совершенно новые возможности, которые могут изменить правила игры в воздушных войнах. По мнению издания Defense News, в условиях растущей угрозы со стороны стран, таких как Китай, создание эффективного истребителя становится приоритетом для Военно-воздушных сил США.

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Разработка истребителей шестого поколения, таких как проект Next Generation Air Dominance (NGAD), считают американские эксперты, открывает новую эру в авиации. В статье Defense News эксперты, включая отставного генерала ВВС Клинта Хайноута (Clint Hinote), подчеркивают, что будущие истребители должны будут обладать высокой скоростью, дальностью полета и скрытностью как в радиолокационном, так и в инфракрасном спектре. Эти характеристики особенно важны для операций в Тихом океане, где необходимо преодолевать большие расстояния и входить в контролируемое противником воздушное пространство.

Хайноут также отметил, что требования к истребителям шестого поколения значительно отличаются от предыдущих моделей. Например, F-35 был разработан с учетом европейских условий, где множество взлетно-посадочных полос позволяет вести операции на близких расстояниях. В отличие от этого, истребители следующего поколения должны быть способны действовать в более сложной среде Тихого океана, где доступность инфраструктуры ограничена.

Ключевым аспектом нового истребителя станет его способность оставаться незамеченным. По словам Хизер Пенни (Heather Penney), отставного пилота F-16, важным будет не только использование современных технологий малозаметности, но и возможность их обслуживания без ущерба для этих характеристик. Ранее технологии стелс были сложными и хрупкими, что затрудняло их эксплуатацию. Однако последние достижения в этой области обещают сделать их более надежными и практичными.

Кроме того, истребители шестого поколения будут интегрированы с беспилотными летательными аппаратами, известными как совместные боевые самолеты (CCA). Эти дроны могут выполнять различные задачи, включая удары, разведку и подавление вражеских радаров. Такая концепция "семейства систем" позволит создать более гибкую и эффективную боевую единицу.

Что касается двигателей, по мнению издания Defense News, ВВС США планируют использовать адаптивные двигательные системы, которые могут переключаться между различными режимами в зависимости от условий полета. Это позволит значительно повысить эффективность истребителей, однако такие технологии могут оказаться дорогими. Министр ВВС Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) уже упоминал о возможности упрощения конструкции двигателя для снижения затрат.

Несмотря на все инновации, эксперты считают, что маневренность на малых скоростях и акцент на ближнем бою могут не стать основными приоритетами для истребителей шестого поколения. Хайноут отмечает, что современные условия требуют других подходов к ведению воздушного боя, и акцент будет сделан на дальнобойность и скрытность.

С точки зрения классификации, истребители шестого поколения пока остаются предметом обсуждения. Некоторые эксперты, такие как Пенни, утверждают, что новые технологии, такие как бомбардировщик B-21 Raider от Northrop Grumman, могут уже соответствовать критериям шестого поколения. Однако Хайноут относится к этому с осторожностью, подчеркивая, что такие определения часто являются субъективными и зависят от конкретных характеристик.

Создание истребителей шестого поколения, считает Defense News, является стратегически важным шагом для обеспечения превосходства в воздухе в условиях современных угроз. Эти самолеты обещают не только улучшенные характеристики, но и новые возможности, которые могут коренным образом изменить подход к воздушным операциям.

#истребители #ввс сша #шестое поколение
Источник: defensenews.com
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