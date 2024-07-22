На авианосце «Адмирал Кузнецов» стартует процесс формирования летного состава. В условиях активных тренировок над Кольским полуостровом и Баренцевым морем, летчики осваивают специфические навыки для работы на авианосце.

С возвращением авианосца «Адмирал Кузнецов» к активным операциям, военное ведомство России начинает формировать новый летный состав, который будет готов к выполнению полетов с палубы этого легендарного корабля. В условиях интенсивных тренировок, летчики сталкиваются с уникальными вызовами, связанными с особенностями палубной авиации.

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В настоящее время на «Адмирале Кузнецове» проходит формирование летного костяка, который будет включать отдельные корабельные истребительные авиаполки. Тренировки проводятся в любых погодных условиях над Кольским полуостровом и Баренцевым морем как днем, так и ночью. В рамках учебных полетов пилоты отрабатывают боевое применение как по воздушным, так и по наземным целям.

За семь лет, проведенных в ремонте, значительная часть опытных летчиков ушла на пенсию, и новое поколение пилотов теперь должно освоить навыки, необходимые для полетов с авианосца. Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что у корабельных летчиков есть специфические проблемы со здоровьем, связанные с резким торможением на палубе, что делает их подготовку еще более актуальной.

Некоторые палубные истребители, которые ранее находились на «Кузнецове», были задействованы для охраны арктических рубежей, что также добавило сложности в подготовку. Тем не менее, экипажи морской авиации продолжали тренироваться на научно-испытательных тренажерах в Краснодарском крае и Крыму, которые имитируют условия палубы авианосца.

Как подчеркивает Болтенков, тренировки на симуляторах не могут полностью заменить реальный опыт полетов на корабле. Авианосец в море предъявляет совершенно иные требования, и летчики должны заново осваивать искусство посадки на палубу. Ситуация напоминает начало 1990-х годов, когда «Кузнецов» покинул Черное море и требовал формирования нового авиакрыла. Восстановление боеспособности авианосца после длительного ремонта даст ему возможность начать новую жизнь в качестве активного участника военно-морских операций.