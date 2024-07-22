Онлайн-ретейлер Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о создании единого департамента медиа. Управляющим директором нового подразделения стал Борис Пешняк, который будет отвечать за интеграцию рекламных стратегий обеих компаний.

На фоне стремительно развивающегося рынка цифровой рекламы, компании Wildberries и Russ решили объединить свои усилия, создав новый департамент медиа. Это сотрудничество обещает не только улучшить рекламные стратегии, но и предложить новые решения для бизнеса, работающего в онлайн и офлайн сегментах.

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В рамках объединения Wildberries и Russ был анонсирован старт работы нового департамента медиа, который объединит все сегменты наружной рекламы и интегрирует инфраструктуру Russ с платформой маркетплейса. Это объединение нацелено на создание единой системы, которая позволит разрабатывать комплексные рекламные продукты.

Управляющим директором нового департамента назначен Борис Пешняк, ранее занимавший пост коммерческого директора Russ. В его обязанности войдет создание кросс-канальной медиа-стратегии, которая обеспечит синергию между онлайн- и офлайн-сегментами. Пешняк будет также отвечать за объединение коммерческих структур, что должно повысить эффективность работы обеих компаний.

Генеральный директор Wildberries, Татьяна Бакальчук, подчеркнула, что назначение Пешняка является важным шагом в реализации амбициозного плана по созданию единой цифровой рекламной платформы. Объединение двух лидеров на российском рынке наружной рекламы и онлайн-торговли позволит развивать новые инструменты, ориентированные на малый и средний бизнес.

С момента анонса о слиянии в июне, обе компании активно работают над созданием совместного предприятия "РВБ", которое станет основой для дальнейшего развития их рекламных инициатив и предложит новые возможности для клиентов на всех уровнях.