Исследователи Московского государственного университета сделали важное открытие в области астрофизики, научившись различать белые карлики и нейтронные звезды. Это достижение может значительно продвинуть понимание природы компактных объектов во Вселенной.

Научные достижения в области астрофизики продолжают удивлять, и новое исследование, проведенное учеными Московского государственного университета, стало значительным шагом вперед в понимании звездных остатков. Ученые разработали метод, который позволяет различать белые карлики и нейтронные звезды, решая одну из ключевых задач, стоящих перед астрономами на протяжении последних десятилетий.

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Исследование, проведенное в МГУ, выявило уникальные спектральные индексы, которые помогают отличить белые карлики от нейтронных звезд. Белые карлики представляют собой остатки звезд, которые больше не ведут термоядерные реакции, а светят благодаря остаточному теплу. В отличие от них, нейтронные звезды, входящие в состав двойных систем, отличаются яркостью в рентгеновском диапазоне.

Ученые обнаружили, что различия в температуре поверхностей этих объектов приводят к различиям в их спектральных характеристиках. Нейтронные звезды обладают горячей поверхностью, которая отражает рентгеновское излучение от аккреционного диска, тогда как холодные белые карлики поглощают это излучение. Эти отличия позволяют с высокой точностью определять природу компактного объекта, используя современные орбитальные телескопы.

Работа ученых была опубликована в журнале World Journal of Physics и подчеркивает важность новых методов в исследовании космоса.