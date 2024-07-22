Польша рассматривает возможность передачи Украине старых истребителей МиГ-29, но это зависит от поставок новых F-35. Предполагается, что МиГ-29 могут прибыть на Украину в течение шести месяцев, если будут выполнены условия безопасности.

В условиях продолжающегося конфликта с Россией Украина ищет новые способы укрепления своих вооруженных сил. Одним из возможных шагов может стать передача старых советских истребителей МиГ-29 от Польши. Выяснилось, что этот процесс не так прост, как кажется, и требует соблюдения определенных условий.

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Согласно сообщениям, Польша может в ближайшие полгода передать Украине до двадцати истребителей МиГ-29. Однако окончательное решение зависит от того, когда Варшава получит новые F-35 из США, которые должны заменить старые самолеты. Януш Онишкевич, бывший министр обороны Польши, отметил, что график поставок F-35 влияет на возможность передачи МиГ-29.

Передача истребителей является частью соглашения о безопасности, подписанного в начале июля 2024 года, однако украинские ВВС сейчас больше нуждаются в надежной противовоздушной обороне, чтобы защитить уже имеющиеся самолеты. Без адекватной ПВО дополнительные МиГ-29 могут быть уничтожены еще до того, как успеют подняться в воздух.

Дональд Туск, также из Польши, подтвердил готовность передать около 15 истребителей, но только при условии, что союзники по НАТО развернут свои самолеты для патрулирования польского воздушного пространства. Это подчеркивает важность обеспечения безопасности для Польши, прежде чем она сможет рассмотреть передачу своих МиГ-29.

Несмотря на теоретическую возможность размещения истребителей НАТО на польской территории, на данный момент ни одна западная страна не согласилась на такое развертывание.