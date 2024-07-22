Национальное управление безопасности дорожного движения США начало предварительное расследование в отношении около 150 000 автомобилей Stellantis. Причиной стали многочисленные жалобы о потере двигательной мощности, из-за которой двигатель глохнет.

Проблемы с надежностью автомобилей продолжают вызывать беспокойство у водителей и регулирующих органов. На этот раз Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) обратило внимание на около 150 000 автомобилей Stellantis, которые могут иметь серьезные проблемы с двигателями, что может угрожать безопасности на дороге.

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NHTSA объявило о начале предварительного расследования, касающегося автомобилей Stellantis, после получения 80 жалоб от владельцев. Основные проблемы связаны с пикапом RAM 1500 и внедорожником Jeep Wagoneer, оба выпущены в 2022 году. В жалобах указано, что двигатели этих автомобилей внезапно глохнут во время движения, особенно на низких скоростях.

При возникновении неисправности автомобили могут переходить в режим парковки и включать экстренное торможение, что может создать опасные ситуации на дороге. Кроме того, на приборной панели загорается сигнализатор, указывающий на проблемы с аккумулятором, что может вводить водителей в заблуждение относительно истинной природы неисправности.

Предварительное расследование NHTSA будет направлено на оценку масштабов проблемы, ее частоты и возможных причин. Если выяснится, что проблема носит системный характер, это может привести к более серьезным мерам, включая отзыв автомобилей.