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Компания Geely Automobile анонсировала новый минивэн Jiaji 2025 года
Автомобиль будет доступен в Китае по цене от 109 700 юаней. Он предлагает две конфигурации и множество интересных функций, включая обновленный дизайн и комфортный интерьер.

В мире автомобильной индустрии Geely продолжает укреплять свои позиции, представляя новые модели, которые сочетают в себе стиль, функциональность и доступность. Недавно компания анонсировала минивэн Jiaji 2025 года, который не только сохранил лучшие черты своего предшественника, но и получил ряд интересных обновлений, способных привлечь внимание потребителей.

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Минивэн Jiaji 2025 года от Geely представлен в двух версиях: Longteng и Pengcheng, по цене 109 700 юаней (1 320 000 руб.) и 119 700 юаней (1 440 400 руб.) соответственно. Новый автомобиль продолжает традиции дизайна предыдущей модели, но с некоторыми заметными изменениями. Например, передняя решетка радиатора выполнена в форме «благоприятного легкого пера», а 18-дюймовые колеса имеют уникальный дизайн, вдохновленный «тенью меча бамбукового леса».

Габариты нового Jiaji составляют 4826х1909х1695 мм, а колесная база – 2805 мм. Автомобиль предлагает как 6-местную (2-2-2), так и 7-местную (2-2-3) компоновку, что делает его идеальным выбором для семейных поездок. Задняя часть автомобиля отличается сквозной конструкцией задних фонарей и скрытой выхлопной системой, что придает ему современный вид.

Интерьер нового минивэна выполнен в теплых тонах. Удобные кожаные сиденья обеспечивают поддержку благодаря пяти зонам давления, а материал из композитной губки гарантирует отличную воздухопроницаемость. Первые два ряда сидений способны наклоняться на 160°, а ширина канала второго ряда составляет 190 мм, что облегчает доступ к третьему ряду. Внутреннее пространство продумано до мелочей: предусмотрено 54 места для хранения, а объем багажника достигает 513 литров, который можно увеличить, сложив третий ряд сидений.

Что касается технических характеристик, Jiaji 2025 года оснащен 1.5TD двигателем с мощностью 133 кВт (181 л.с.) и максимальным крутящим моментом 290 Нм. Он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, обеспечивая экономичный расход топлива — всего 6,9 л на 100 км в условиях WLTC.

Хочется отметить, что для Китая автопроизводитель запустил несколько акций:  

«Подарок на замену Jiaji» с субсидией на замену в размере 18 000 юаней (216 600 руб.)  [без ограничений по бренду и модели] по 70 000 юаней (842 350 руб.) в рассрочку;

Скидка на проценты «Отличный финансовый подарок» до 7000 юаней (84 235 руб.);

«Эксклюзивный дорожный подарок» в виде бесплатного трафика на всю жизнь для первого владельца автомобиля;

«Выразительный подарок по обновлению» в виде бесплатного увеличения до 2+2+3 мест.

#автомобиль #geely #минивэн #jiaji 2025
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