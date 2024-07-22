23 июля Nubia представит свои новые флагманские модели Z60S Pro и Z60 Ultra в Китае. Перед запуском в сеть просочились детали о дизайне и характеристиках Z60S Pro, вызывая большой интерес у поклонников бренда.

С каждым днем мир технологий становится все более захватывающим, и компания Nubia готовится удивить своих поклонников новыми флагманскими смартфонами. Завтра, 23 июля, состоится долгожданный запуск моделей Z60S Pro и Z60 Ultra, но уже сейчас в сети появились подробности о дизайне и характеристиках одной из новинок.

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По информации, опубликованной в преддверии запуска, Nubia Z60S Pro будет иметь стильный и современный дизайн, который напоминает его предшественника, модель Z50S Pro, представленную в июле 2023 года. На задней панели устройства будет размещен крупный модуль с тройной камерой, а светодиодная вспышка расположится отдельно в верхнем левом углу. Кроме того, на правом краю корпуса разместятся элементы управления, включая ползунок уведомлений, кнопки громкости и яркую кнопку питания.

Согласно утечкам, Nubia Z60S Pro будет оснащен плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, что обеспечит отличное качество изображения. Под капотом устройства будет установлен мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, а также аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Интересно, что смартфон также сможет поддерживать двустороннюю спутниковую связь, что делает его еще более привлекательным для пользователей.

Что касается возможностей камеры, то основная камера Z60S Pro будет представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX906 с оптической стабилизацией изображения, фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/1.9. В дополнение к этому, ожидается, что устройство унаследует сверхширокоугольный и длиннофокусный объективы от Z50S Pro, что позволит пользователям делать качественные снимки в различных условиях. Сверхширокоугольный объектив будет иметь 50 мегапикселей и угол обзора 125 градусов, а длиннофокусный — 8 мегапикселей с фокусным расстоянием 80 мм.

Смартфон будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая черный, серебристый и бирюзовый.