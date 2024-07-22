На международном военно-техническом форуме "Армия-2024" будет представлен уникальный VR-тренажер для экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Разработка, осуществленная компанией "Эра", обещает революционизировать подготовку операторов.

Современные технологии продолжают активно внедряться в военное дело, и это наглядно демонстрируется на предстоящем форуме "Армия-2024". В этом году особое внимание привлекает новый тренажер виртуальной реальности, разработанный для экипажей тяжелых огнеметных систем, который обещает значительно повысить уровень подготовки военнослужащих.

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На стенде группы ПСБ на форуме будет показан первый в России VR-тренажер, предназначенный для обучения операторов системы ТОС-1А "Солнцепек". Эта уникальная разработка, созданная компанией "Виртуальные тренажерные системы "Эра", представляет собой комплекс, который позволяет экипажам отрабатывать навыки управления огнем в условиях, приближенных к реальным.

По информации пресс-службы группы, данный тренажер включает усовершенствованную систему ориентирования, что делает его аналогом, не имеющим себе равных в стране. Это особенно важно для повышения эффективности обучения, так как позволяет военнослужащим практиковаться в безопасной среде, минимизируя риски.

Компания "Эра" уже зарекомендовала себя на рынке военных технологий, ранее разработав VR-тренажер для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов "Небо-22". Этот тренажер уже активно используется в различных воинских частях и учебных центрах Министерства обороны России, что свидетельствует о растущем интересе к высокотехнологичным методам подготовки.

Презентация нового VR-тренажера на "Армия-2024" подчеркивает стремление российских вооруженных сил к интеграции современных технологий в процесс обучения, что может стать важным шагом в повышении боеготовности и эффективности армии.