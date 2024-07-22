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Вучич: Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией
Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение о том, что западные страны активно готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что интересы Запада в этом вопросе обусловлены ресурсами России.

В последние месяцы международная политическая обстановка становится все более напряженной, и мнения экспертов о возможных сценариях конфликта между Западом и Россией расходятся. В этом контексте президент Сербии Александар Вучич сделал громкое заявление, указав на активные приготовления западных стран к потенциальному военному столкновению с Россией, что вызывает серьезные опасения на мировой арене.

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Вучич отметил, что западные державы, хотя и не готовы к открытому конфликту, тем не менее, уже предпринимают шаги для его подготовки. Он подчеркнул, что Запад предпочитает вести военные действия опосредованно, финансируя и поддерживая другие страны, что позволяет избежать прямых потерь среди своих граждан. Президент Сербии также указал на то, что текущая ситуация на Украине не вызывает у Запада особой тревоги, пока не происходят значительные потери среди их собственных граждан или добровольцев.

Среди причин такой позиции Вучич выделил стратегические интересы Запада, связанные с природными ресурсами России. Он заявил, что наличие у России значительных запасов нефти, газа и других полезных ископаемых делает страну объектом интереса для западных держав. При этом он привел примеры из истории, в частности, идеи скандинавских стран, которые считают, что Россия не заслуживает обладания своей территорией, так как это, по их мнению, является достоянием всего мира. Эти высказывания подчеркивают растущее напряжение в международных отношениях и потенциальные последствия для глобальной безопасности.

#россия #конфликт #запад #вучич
Источник: tass.ru
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