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Трамп: Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказал мнение, что вице-президент Камала Харрис станет более легкой целью для выборов, чем действующий президент Джо Байден, который только что объявил о своем выходе из гонки. Это заявление подчеркивает изменяющийся политический ландшафт и старт новой стратегии Трампа.

Недавние события на политической арене США привели к значительным изменениям в предвыборной гонке. После решения президента Джо Байдена не баллотироваться на второй срок, внимание общественности переключилось на его возможную замену — вице-президента Камалу Харрис. Это создает новые вызовы и возможности для кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который уже начал формировать свою стратегию на предстоящие выборы.

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В воскресенье Дональд Трамп высказал мнение, что Камала Харрис станет более легкой целью для республиканцев на выборах, чем Байден. Это заявление прозвучало после того, как Байден официально объявил о своем отказе от участия в гонке, что вызвало бурную реакцию как среди республиканцев, так и среди демократов. В своих комментариях Трамп акцентировал внимание на том, что Байден не подходит для продолжения своей работы, что поддержали и другие республиканцы, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который призвал президента уйти в отставку.

Трамп активно использует свои платформы для критики как Байдена, так и Харрис. Он утверждает, что их совместная работа привела к негативным последствиям для страны, и что его кампания будет пытаться связать Харрис с провалами администрации Байдена, особенно в вопросах иммиграции и инфляции. Это усиливает давление на Харрис, которая теперь должна будет защищать свою позицию как потенциального кандидата от демократов.

Согласно опросам, рейтинги Трампа и Байдена были на равных, но после недавних дебатов некоторые данные показывают, что Трамп может иметь небольшое преимущество. Это подстегивает его предвыборную кампанию к пересмотру своих стратегий, особенно в свете возможного появления нового кандидата от демократов. Внутренние источники сообщают, что команда Трампа уже обсуждает перераспределение ресурсов в случае, если Харрис станет официальным кандидатом, акцентируя внимание на ее недостатках.

С момента объявления о выходе Байдена из гонки, республиканцы начали активные атаки на Харрис, пытаясь подорвать ее репутацию и представить ее как более радикальную версию Байдена. Это включает в себя критику ее политики в области иммиграции, что становится важным элементом предвыборной стратегии республиканцев.

#сша #байден #трамп #выборы #харрис
Источник: reuters.com
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08:55
В каллитсо чмошник я даже настройки лдрайвера тебе показывал,так что смирись обоссанец.там мониторинг как раз таки стоял через riva
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08:53
а в реале тут так у 6600 или снова по заветам -частота пониже у карты ??
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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ну все уже в курсе что твой вантуз жрет фпс.а свою мыловарню в очко себе засунь.ток дегроды как ты ее включают на фхд.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
08:52
Потому что ссышь, а фпс там мало того что тот же что и тут у 6600, так ещё и запись велась, так что получается даже больше, и я могу включить ДЛСС, а ты только дерьмо апскейлеры
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:51
у тебя вантуз который ничего не может,смирись уже .ты обоссанец с обсосной картой.ее ток в помойку.такое играть как ты -монитор в говне весь.лучше не играть
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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