Решение Джо Байдена прекратить свою предвыборную кампанию стало результатом множества ошибок его команды. Неудачные дебаты и растущее недовольство среди демократов подорвали его шансы на переизбрание.

Предвыборная кампания Джо Байдена, казавшаяся многообещающей, стремительно обернулась крахом после ряда стратегических ошибок и неудачных публичных выступлений. С каждым днем нарастали сомнения в его способности продолжать борьбу за второй срок, что привело к потере поддержки как среди избирателей, так и внутри самой Демократической партии. Подтверждением этому можно считать статью под названием «Последние дни: как Байден и его ближайшее окружение все испортили», которую 21 июня опубликовало издание Reuters.

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Вопросы о целесообразности переизбрания Байдена, пишет Reuters, начали возникать после его неудачного выступления на дебатах против Дональда Трампа 27 июня. Несмотря на уверенность, что дебаты могут укрепить его позиции, Байден столкнулся с серьезными трудностями, что заставило даже его ближайших союзников усомниться в его возможностях. Стратеги команды президента надеялись, что отсутствие аудитории и контролируемая среда позволят ему продемонстрировать свои сильные стороны, но реальность оказалась иной.

После нескольких недель интенсивной подготовки, включая поездки по Европе и США, Байден, по словам наблюдателей, выглядел уставшим и неуверенным. На дебатах он запнулся и не смог последовательно ответить на вопросы, что вызвало негативную реакцию как со стороны избирателей, так и со стороны партийных лидеров. В результате его манера общения и неубедительные ответы стали предметом обсуждения и критики.

На следующий день после дебатов Байден признал, что его выступление было неудачным. В ответ на растущее недовольство внутри партии некоторые демократы начали открыто призывать его к отставке. Это недовольство усилилось, когда влиятельные фигуры, такие как Джим Клайберн, начали высказывать поддержку вице-президенту Камале Харрис в случае, если Байден решит выйти из гонки.

Несмотря на давление, Байден продолжал утверждать, что готов сражаться до конца, даже если это означает поражение. Однако его заявления о том, что он может проиграть, если «выложится по полной», лишь усилили беспокойство среди сторонников. В этот период он также продолжал давать интервью и проводить пресс-конференции, однако его выступления часто становились источником новых проблем.

Reuters вспомнила и то, что на саммите НАТО Байден допустил несколько оговорок, перепутав имена ключевых мировых лидеров, что вызвало еще больше вопросов о его способности вести страну. Опросы показывали, что его рейтинг поддержки падал, а демократы начали осознавать, что их шансы на успех в предстоящих выборах становятся все более призрачными.

Итогом всего вышесказанного, видимо, и стало решение, принятое демократами снять Байдена с предвыборной президентской гонки.