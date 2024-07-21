На российский рынок завезен новый седан Hyundai Lafesta, который ранее был доступен только в Китае. Цены на модель начинаются от 2,6 миллиона рублей, и она предлагает множество современных опций.

Российский автомобильный рынок пополнился интересной новинкой — седаном Hyundai Lafesta, который ранее был известен только в Китае. Теперь этот мощный и доступный автомобиль привлек внимание как автосалонов, так и частных продавцов, предлагая россиянам новые возможности для покупки.

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Седан Hyundai Lafesta уже доступен на российском рынке, и его стоимость начинается от 2,6 миллиона рублей. На одном из популярных сайтов объявлений можно найти предложения от частников, у которых в наличии несколько таких автомобилей. Все они представлены в топовой версии N Line, которая отличается спортивным дизайном и улучшенной отделкой.

В частности, один из продавцов из Москвы предлагает четыре автомобиля в этой комплектации. Lafesta N Line выделяется не только внешним обвесом с антикрылом, но и продуманным интерьером, включая два 10,2-дюймовых дисплея для приборной панели и мультимедиа, двухзонный климат-контроль и кожаную отделку. Также в оснащение входят такие удобные функции, как датчики дождя и света, парктроники, камера заднего вида и люк в крыше.

Другой московский продавец выставил аналогичный седан с серым матовым кузовом за 2,65 миллиона рублей, также в комплектации N Line. Более дорогой вариант, предлагаемый мультибрендовым автосалоном из Омска, стоит 3,1 миллиона рублей и относится к модели 2022 года.

Что касается технических характеристик, все модели Lafesta имеют один и тот же бензиновый турбомотор T-GDI объемом 1,5 литра, который развивает мощность в 200 л.с. и 253 Нм крутящего момента. С семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями максимальная скорость автомобиля достигает 220 км/ч, что делает его конкурентоспособным вариантом на рынке.